רוסים רבים בתחנת דלק - צילום: excilenova רוסים רבים בתחנת דלק | צילום: צילום: excilenova 10 10 0:00 / 0:09

המתקפות שמבצעת אוקראינה נגד תשתיות הנפט של רוסיה מתחילות לתת את אותותיהן גם בעורף הרוסי.