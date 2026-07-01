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מכה לפוטין

קטטות ענק בתחנות דלק: הרוסים מאבדים את זה בעקבות מחסור חמור | צפו

לאחר שפוטין הודה כי תקיפות כטב"מים אוקראיניות גורמות למחסור בדלק ברוסיה, נרשמו תורים ארוכים בתחנות, קטטות בין נהגים ושיבושים כלכליים נרחבים במדינה (בעולם)

רוסים רבים בתחנת דלק
רוסים רבים בתחנת דלק| צילום: צילום: excilenova

המתקפות שמבצעת אוקראינה נגד תשתיות הנפט של מתחילות לתת את אותותיהן גם בעורף הרוסי.

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, הודה לאחרונה כי תקיפות הכטב"מים האוקראיניות על מתקני אנרגיה גורמות למחסור בדלק ולשיבושים המשפיעים על נהגים, עסקים וחקלאים ברחבי המדינה.

לפי הדיווחים, מחסור בדלק נרשם באזורים שונים ברוסיה, בהם סיביר, דרום המדינה, מוסקבה וחצי האי קרים הכבוש. תיעודים שפורסמו מראים תורים ארוכים בתחנות דלק, עימותים אלימים בין נהגים ואף קטטות שדרשו את התערבות המשטרה.

אחד התושבים סיפר כי נאלץ להמתין כ-13 שעות כדי לקבל חצי מכל דלק בלבד, בעוד גורמי אופוזיציה ברוסיה טוענים כי התקיפות האוקראיניות פוגעות באופן משמעותי ביכולת הזיקוק של המדינה ומחריפות את הלחץ הכלכלי על הקרמלין.

לפי הדיווחים, השלטונות אף בוחנים צעדי חירום, בהם אישור זמני לייצור ולייבוא דלק באיכות נמוכה יותר.

רוסיהאוקראינהדלקמחסוראנרגיה

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