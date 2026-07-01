המתקפות שמבצעת אוקראינה נגד תשתיות הנפט של רוסיה מתחילות לתת את אותותיהן גם בעורף הרוסי.
נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, הודה לאחרונה כי תקיפות הכטב"מים האוקראיניות על מתקני אנרגיה גורמות למחסור בדלק ולשיבושים המשפיעים על נהגים, עסקים וחקלאים ברחבי המדינה.
לפי הדיווחים, מחסור בדלק נרשם באזורים שונים ברוסיה, בהם סיביר, דרום המדינה, מוסקבה וחצי האי קרים הכבוש. תיעודים שפורסמו מראים תורים ארוכים בתחנות דלק, עימותים אלימים בין נהגים ואף קטטות שדרשו את התערבות המשטרה.
אחד התושבים סיפר כי נאלץ להמתין כ-13 שעות כדי לקבל חצי מכל דלק בלבד, בעוד גורמי אופוזיציה ברוסיה טוענים כי התקיפות האוקראיניות פוגעות באופן משמעותי ביכולת הזיקוק של המדינה ומחריפות את הלחץ הכלכלי על הקרמלין.
לפי הדיווחים, השלטונות אף בוחנים צעדי חירום, בהם אישור זמני לייצור ולייבוא דלק באיכות נמוכה יותר.
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