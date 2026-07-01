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שיטת מעקב חדשה?

אזרח ראה רחפן משקיף לתוך ביתו - ואז הוא גילה את השוטרים במרפסת השכן

מעקב שוטרים אחרי אזרח באמצעות רחפן עורר ויכוח סוער ברשתות החברתיות | האירוע שהתרחש בנורווגיה תועד כולו על ידי האיש אחריו ניסתה המשטרה לעקוב מסיבה שאינה ברורה (מעניין)

​"האם יש לכם צו?" זהו העימות המילולי המתוח שהתפתח בין תושב מקומי בנורווגיה לבין שני שוטרים חמושים, אשר עמדו במרפסת סמוכה בדירת מגורים כשהם לבושים בציוד מיגון מלא ובקסדות.

הכל החל כאשר האזרח הבחין ברחפן הטס בתוך המרפסת שלו ומשקיף אל ביתו. בתגובה, האזרח חבט ברחפן וכמעט הביא להפלתו.

לפתע, הבחין האיש כי מפעילי הרחפן - שוטרים, עומדים במרפסת הסמוכה ומשם משקיפים עליו.

​במהלך חילופי הדברים, דרשו השוטרים מהתושב לשוחח עם רופא, אך הוא סירב והטיח בהם: "אני לא מדבר עם הרופא המושחת שהחזיק אותי מעל שנה". האזרח המשיך לצעוק לעבר כוחות הביטחון ודרש מהם לעזוב את שטח המקום באופן מיידי.

​הרקע לעימות החל כאשר משטרת נורווגיה פתחה מסיבה שאינה ברורה במעקב אחרי האיש.

​האירוע כולו תועד על ידי האזרח בסרטון שנמשך 97 שניות, והופץ בשעות האחרונות ברשתות החברתיות, שם זכה לחשיפה רבה.

הגולשים נחלקו בשאלה אם המעשה של השוטרים היה מוצדק, ועל גבולות הזכות לפרטיות.

רחפןנורבגיהמעקב

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