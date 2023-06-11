החברים כבר מתארגנים לחופשת בין הזמנים אבל עוד לא החלטתם לאן? מחפשים חופשה משפחתית מהנה ומאתגרת? מחפשים אקשן, פעילויות והרבה מים? תכירו את טרק ים אכזיב - מרכז תיירות וספורט ימי. בשמורת הטבע המופלאה, על חוף אכזיב ליד ראש הנקרה, תוכלו לממש את ההרפתקאה הגדולה שלכם הקיץ (בין הזמנים שיווקי)
זוג חרדים שיצאו אתמול לשיט קיאקים בנהר רמפו, נתקלו במזג אוויר סוער והתהפכו עם סירתם ● הבעל חולץ על-ידי מדריך שיט שנלווה אליהם, אולם האישה נסחפה במים הגועשים ונעלמה לדקות ארוכות, שנדמו כנצח ● פעולת חילוץ של צוותי הצלה מקומיים הצילה את חייה (בתפוצות, ארה"ב)