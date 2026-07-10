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מהומות באירופה

אחרי ההפסד, קריאות מחרידות בערי הבירה של מדינות אירופה: "חמאס, כל היהודים לתאי הגזים!"

אוהדי קבוצת הכדורגל של נבחרת מרוקו יצאו למהומות בלונדון ובהאג אחרי ההפסד לנבחרת צרפת במונדיאל | במהלך העימותים האלימים עם כוחות המשטרה המקומיים, קראו המוסלמים הכובשים את ערי אירופה קריאות מחרידות של עידוד ארגוני הטרור ולהשמדת העם היהודי כפי שהיה בתקופת השואה האיומה (בעולם)

2תגובות
(צילום: מתוך הרשתות החברתיות)

מהומות אלימות פרצו הלילה (בין חמישי לשישי) במספר ערים באירופה, בעקבות ההפסד של נבחרת מרוקו לצרפת 0:2 במשחק רבע גמר המונדיאל. אוהדי מרוקו יצאו לרחובות בלונדון ובהאג, וההתפרעויות הסלימו לעימותים אלימים עם כוחות הביטחון.

מעבר להפרות הסדר והוונדליזם, בלטו במיוחד גילויי אנטישמיות בוטים ומזעזעים שהפכו את המהומות לאירוע שנאה של ממש, במיוחד בהולנד.

האירועים הקשים ביותר בהיבט הגזעני נרשמו בעיר האג שבהולנד. על פי דיווחים בתקשורת המקומית ועדויות מהשטח, ההתפרעויות קיבלו גוון אנטישמי מכוער במיוחד כאשר אוהדי מרוקו החלו להשמיע קריאות הסתה חמורות נגד יהודים. בין היתר, נשמעו ההמונים צועקים את הקריאה המצמררת: "! חמאס! כל היהודים לחדרי הגז!". עד ראייה באחד ממוקדי המהומות סיפר כי המתפרעים אף צעקו "היהודים סרטן!".

בלונדון, באזור אדג'וור רוד שבו מתגוררת קהילה מרוקנית גדולה, החלו ההתפרעויות עוד במהלך המשחק. אוהדי מרוקו חסמו את התנועה, הניפו דגלים במרכז הכביש וירו זיקוקים. לאחר ההפסד, המצב הסלים לעימותים אלימים עם השוטרים.

תיעודים שהופצו מהמקום מראים שוטר מוטל על הקרקע לאחר שנפצע, לפי הדיווחים, מבקבוק זכוכית שהושלך לעברו ופגע בראשו. משטרת לונדון מסרה כי ארבעה בני אדם נעצרו במהומות, שתוארו בתקשורת הבריטית כ"כאוס" ממש.

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"לא נגלה שום סובלנות כלפי הפרת סדר כזו ברחובותינו, או כלפי תקיפות של שוטרינו", מסרה המשטרה הבריטית. "נוכחות משטרתית תישאר באזור לאורך הלילה, ואנו נבחן את מצלמות האבטחה וסרטוני הווידאו המופצים ברשתות החברתיות כדי להבטיח שכל האחראים לכך יובאו לדין".

ההתפרעות פוזרה בשעה 1:00 בלילה לפי השעון המקומי, לאחר שכוחות משטרה נוספים הוזעקו למקום. התיעודים מהמקום מציגים תמונה קשה של אלימות רחוב והתנגשויות עם כוחות הביטחון.

גם בניו יורק שבארצות הברית דווח על יציאה של אוהדי מרוקו לרחובות אחרי ההפסד, אך לא דווח על עימותים אלימים כמו באירופה.

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0 תגובות

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2
גם בירושלים היו התפרעויות עוד יומיים לפני המשחק
אברמלה
1
מה שייך אנטישמיות למונדיאל ומה קשורה אנטישמיות למי שמנצח?
אחד

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