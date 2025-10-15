כיכר השבת
האיום של ארדואן והזעם של טראמפ על כך שהעלימו לו את השיער | צפו

החזרת גופות החטופים - הגופה הרביעית אינה של חטוף ישראלי | "העלימו לי את השיער" - טראמפ מאשים את עיתון הנחשב | משפט נתניהו התחדש - יוזמת חוק לצמצום דיונים במצב חירום | התחייב ללמוד ולהשתפר - האלוף דן גולדפוס בטקס חילופי מפקדים | ארדואן מזהיר: "אם הפרות הפסקת האש יחזרו ויחול 'רצח עם' המחיר יהיה כבד" | חוזרים לשלוט? חמאס טובח את מתנגדיו בעזה - והעולם שותק | תיעוד קיצוני אחרי התחזית | צפו בסיכום חדשות היום (היום בכיכר)

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

• החטופים החיים חזרו לישראל, אך המתח סביב החטופים והבטחת החזרת החללים נמשך.
  • כועס על מגזין הטיים: התמונה גרועה, השיער הוסתר והוסיפו כתר מוזר על הראש.
  • ביקש להעיד שעה-שעתיים בלבד בבית המשפט, חברי כנסת הגיעו לתמוך, והפגנות התקיימו מחוץ.
  • • גולדפוס בטקס חילופי מפקדים: "הבושה עולה ומציפה"; התחייב ללמוד ולהשיב את חללי .
  • • ארדואן הזהיר: אם הפרות הפסקת האש יחזרו ויתקיים רצח עם, המחיר יהיה כבד מאוד.
  • ממשיך ברצועת עזה במבצעי טיהור, כל מי שהתנגד מוגדר כיעד מרכזי.
  • • חגיגות המחבלים המשוחררים בעזה נראות ברשת, העולם המערבי שותק ומופתע מהאירועים.
    • כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

    צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

