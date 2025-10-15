"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
• החטופים החיים חזרו לישראל, אך המתח סביב החטופים והבטחת החזרת החללים נמשך. • טראמפ כועס על מגזין הטיים: התמונה גרועה, השיער הוסתר והוסיפו כתר מוזר על הראש. • נתניהו ביקש להעיד שעה-שעתיים בלבד בבית המשפט, חברי כנסת הגיעו לתמוך, והפגנות התקיימו מחוץ. • גולדפוס בטקס חילופי מפקדים: "הבושה עולה ומציפה"; התחייב ללמוד ולהשיב את חללי צה"ל. • ארדואן הזהיר: אם הפרות הפסקת האש יחזרו ויתקיים רצח עם, המחיר יהיה כבד מאוד. • חמאס ממשיך ברצועת עזה במבצעי טיהור, כל מי שהתנגד מוגדר כיעד מרכזי. • חגיגות המחבלים המשוחררים בעזה נראות ברשת, העולם המערבי שותק ומופתע מהאירועים.
כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...
צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!
0 תגובות