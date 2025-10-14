כך סיכם טראמפ את ביקורו; והאם תיאם עם נתניהו את בקשת החנינה?

פחות מיממה אחרי שעזב את ישראל, בתום ביקור קצר שנמשך כשבע שעות בלבד, צייץ נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ברשת החברתית שלו ציוץ קצר שבו "סיכם" את ביקורו באזור.

הוא פרסם את הציוץ הבוקר (שלישי), לאחר שגם עזב את מצרים - שם התקיימה הפסגה הערבית בהשתתפותו ובהיעדרות נתניהו, שהודיע בערב החג שלא יגיע.

"השגנו הרבה מאוד בישראל ובמצרים", כתב טראמפ. "הייתה עבודה רבה אבל לא הייתי עושה את זה אחרת, זו הייתה חוויה חד פעמית".

הוא הוסיף כי כל המדינות "שלחמו כה הרבה זמן, יפעלו כעת יחד כדי להשלם את המשימה. עזה היא רק חלק, הדבר הגדול הוא שלום במזרח התיכון". בכך רמז שוב לעתיד האזור כפי שהוא רואה אותו, רמז שגם השמיע בנאומו בכנסת, הכולל הסכמי שלום דרמטים בין ישראל ויתר המדינות.

בנוסף, לפי הדיווח של עיתונאית ערוץ 12 דפנה ליאל, טראמפ נשאל האם הוא תיאם עם ראש הממשלה נתניהו את בקשת החנינה - שהשמיע בפני הנשיא הרצוג בפומבי, במהלך נאומו בכנסת.

טראמפ השיב: "אמרתי לו שאני לא רוצה לעלות את זה, אבל זה היה פשוט תזמון טוב תוך כדי מחיאות הכפיים. זה היה קצת ריסקי, זה תחום קצת חמוץ בישראל... אבל הם היו פנטסטיים בישראל".

כזכור, במהלך נאומו בכנסת הפנה טראמפ חיוך לעבר הנשיא יצחק הרצוג והפתיע את המליאה: "אולי תיתן חנינה לנתניהו? זה לא היה מתוכנן, אבל אני באמת מחבב את האיש הזה. הוא היה אחד המנהיגים הטובים ביותר בתקופת מלחמה – וסיגרים ושמפניה? למי אכפת?" הקהל הגיב בצחוק ומחיאות כפיים.

טראמפ סיים את נאומו במילים נרגשות: "היום אתם בטוחים יותר, חזקים יותר וזוכים ליותר כבוד מאי פעם. אם שלום יכול להתקיים כאן בירושלים, הוא יכול להתקיים בין כל דתות האל. אני אוהב את ישראל, אני אתכם לאורך כל הדרך – ואתם תהיו גדולים יותר, טובים יותר וחזקים יותר מאי פעם. תודה רבה לכם".

במהלך הנאום התייחס טראמפ לשחרור החטופים ולמניעת מלחמות נוספות. "המהות של האישיות שלי היא להפסיק מלחמות, ונראה שזה מצליח. אנחנו לא נכנסים למלחמות, אבל אם כן – ננצח כמו שאף אחד לא ניצח קודם. שלום דרך כוח – זו המהות". הוא גילה כי ארצות הברית סיפקה לישראל "נשק מהטובים בעולם", וסיפר כי נתניהו היה מתקשר פעמים רבות לבקש ציוד מיוחד – "והצלחנו להביא הכול".

על מתקפת השבעה באוקטובר אמר טראמפ: "לפני שנתיים, בערב שמחת תורה, אלפי אזרחים ישראלים הותקפו באחת המתקפות האכזריות ביותר בהיסטוריה. השואה האיומה ביותר מאז השואה. ארצות הברית מצטרפת אליכם באבל ובנחישות – לעולם לא עוד".

לדבריו, המלחמה הארוכה הגיעה לסיומה: "כוחות הכאוס, הטרור וההרס שעמדו מאחורי הזוועות עומדים כעת מבודדים ומובסים לחלוטין. קואליציה חדשה של מדינות גאות ועצמאיות קמה לה, וכל ציביליזציית הרוע בנסיגה". הוא גילה כי במבצע אמריקני בשם "פטיש חצות" חוסלו בכירים איראניים, ובהם מדעני גרעין, והוסיף: "איראן ירדה מגדולתה. אילו היה לה נשק גרעיני, לא הייתה נחתמת העסקה של היום. הצלחנו להסיר עננה כבדה מעל שמי המזרח התיכון ומעל ישראל".