נשיא בלארוס נצפה מציג את כישוריו בכריתת עצים | צפו

נשיא בלארוס בתחרות כריתת עצים ( צילום: מהרשתות )

נשיא בלארוס, אלכסנדר לוקשנקו, שוב עורר סערה ברשתות לאחר שתועד מציג את כישוריו בכריתת עצים במהלך תחרות שנערכה על שפת מאגר ויאצ'ה. הסרטון, שפורסם על ידי הערוץ "Pul Pierwogo" המקושר למשרד התקשורת של הנשיא – זכה לתגובות רבות והפך במהרה לוויראלי במדיה המקומית והבינלאומית.