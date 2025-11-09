כיכר השבת
נשיא בלארוס נצפה מציג את כישוריו בכריתת עצים | צפו

בסרטון ויראלי נצפה נשיא בלארוס, אלכסנדר לוקשנקו, מציג את כישוריו בכריתת עצים על שפת מאגר ויאצ'ה, במסגרת תחרות שנתית לעיתונאים (חדשות בעולם)

נשיא בלארוס בתחרות כריתת עצים (צילום: מהרשתות)

נשיא בלארוס, אלכסנדר לוקשנקו, שוב עורר סערה ברשתות לאחר שתועד מציג את כישוריו בכריתת עצים במהלך תחרות שנערכה על שפת מאגר ויאצ'ה. הסרטון, שפורסם על ידי הערוץ "Pul Pierwogo" המקושר למשרד התקשורת של הנשיא – זכה לתגובות רבות והפך במהרה לוויראלי במדיה המקומית והבינלאומית.

האירוע, שהתקיים בשנים האחרונות הוא סוג של תחרות המושכת עשרות משתתפים מדי שנה, נועד להדגיש את כוחו הפיזי של הנשיא, וגם לשמש כלי תעמולה שמחזק את תדמיתו. מדובר בתופעה מוכרת, שכן הופעות קודמות של לוקשנקו עם גרזן כבר עוררו עניין ציבורי והפכו לנושא לדיון נרחב במדיה החברתית.

לפי הדיווחים, התחרות השנה כללה השתתפות רבה, כשהמשתתפים התמודדו במשימות של חיתוך עצים וחלוקת גזעים, בעוד לוקשנקו עצמו הדגים טכניקות ונתן עצות מעשיות למתחרים.

