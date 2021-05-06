חנוכה כבר כאן, וזה הזמן שבו כולם מחפשים איך לחדש, איך לרגש, ואיך להגיש לשולחן חג עם טעם שיישאר איתנו הרבה אחרי שהנרות יכבו. השנה, מותג השוקולד קליק מציג סדרת מתכונים חדשה ומפתיעה במיוחד שיעזרו לכם ליצור את ערב הלביבות המושלם
במקרה זה, הגודל בהחלט לא קובע: ריבועי ריבת משמש מיובש תוצרת בית, פיסטוק ושוקולד לבן - שילוב קיצי, מרענן וכיפי, אבל כזה שלא מביא איתו נקיפות מצפון טורדניות. אחרי הכל, זו עוגה המבוססת על פרי (מתכונים, אוכל)
לפעמים, אין צורך להכביר במילים, כי כל אחת מהן רק תהרוס. אבל הנה הסבר קצר, על קצה המזלג, במה מדובר: כדורים מענגים שמכילים שילוב של שוקולד לבן בשתי וריאציות, שבבי גביעי גלידה פריכים והפתעה בדמות פיסטוק שלם בפנים. ראו הוזהרתם: טמון פה פוטנציאל התמכרות (מתכונים, אוכל)
לכאורה, הכי קל ופשוט להכין עוגת גבינה פסחית. יש רק אתגר אחד - הוא טמון בבצק: אנו רוצים שיהיה פריך, טעים, שישתלב היטב עם הגבינה וכמובן, כשר על פי כל ההידורים, ללא שרויה או קטניות. הבצק הזה עונה על כל אלו - ויותר (מתכונים לפסח, אוכל)
לא תאמינו, אך מדובר באחת העוגות הטעימות והמיוחדות שיצא לי להכין לאחרונה. היא חורפית (מדויקת לסופ"ש הסוער שהולך להיות פה), מנחמת ומפנקת. סיפור העוגה התחיל בבית קפה בארה"ב, ביום גשום וקר. שם מלצרית חביבה הגישה לי אותה. כששבתי הביתה, ניסיתי אינספור פעמים לשחזר אותה ללא הצלחה, עד שזה קרה - ובגדול והרי היא לפניכם (מתכונים, אוכל)
באופן כללי, אני מעדיפה לחמניות מקמחים מלאים, בסגנון מחמצת, עם טעמים עמוקים וללא כל קשר לבריאות ודווקא את קמח הכוסמין אני מחבבת במיוחד. יש לו טעם אגוזי והוא מאד משביע ומה שהכי כיף בו, זו העובדה שהוא סופר ידידותי לילדים. הסוד בלחמניות הללו טמון בעיקר בטכניקת הרידוד והקיפול שיוצרת שכבות אווריריות במיוחד (מתכונים, אוכל)
קבלו את הגרסה שלי לקרמבו משודרג: במקום תחתית המורכבת מעוגיה בנאלית עם טעם תעשייתי - מאפין שוקולד צ’יפס ביתי, עסיסי וטעים. מעליו מזלפים מרנג ומצפים בשוקולד - בדיוק כמו המקור. אה, ואל תתנו למראה של הקינוח הזה להטעות אתכם: מדובר בקינוח שקל במיוחד להכנה (מתכונים, אוכל)
הסתיו הגיע סוף סוף והוא גשום וקריר וכל מה שאני צריכה זו כוס קפה בשעות הקשות (מי אמר שעון חורף?), לצד עוגיות ביסקוויט עם פיסטוק ושוקולד חלב פשוט מטריפות, במתיקות עדינה ומאוזנת. הבהרה: כמובן שאפשר להכין אותן גם בצורת עוגיות עגולות - הבחירה בידיים שלכם (מתכונים, אוכל)
סוף סוף זה קרה וכן, אני מתרגשת. מקץ הרבה הרבה ניסיונות, הכנתי עוגת שמרים במילוי שוקולד, שהיא פרווה ועדיין מושלמת, שגם חובבי חמאה מושבעים לא יבחינו בהיעדרה. על מה ההתלהבות, אתם תוהים? בטח שמתם לב שהמתכונים הפרווה שלי הם ללא תחליפי חמאה (מי אמר מרגרינה?!). אני מקפידה להשתמש בחומרים פרווה, משובחים בבסיסם - ולהוציא מהם את המיטב ולכן, אני לא ממליצה להתפשר ולחפש תחליפים לשמרים האלה. לאחר שתנסו אותם, לא תחזרו אחורה. מבטיחה (מתכונים, אוכל)
לא ברור איך בחברת "מגנום" העולמית לא חשבו על הקומבינציה המושלמת הזו. טעמים אהובים וגלידה קרמית יוצרים יחדיו ארטיק מופלא, שכל נגיסה בו היא פשוט תענוג וגם אם רשימת המרכיבים תגרום לכם לחשוב שמדובר בחטיף מתוק מדי, דעו כי הבוטנים וטופי הקרמל המלוח מאד - מאזנים (מתכונים, אוכל)
הפעם הראשונה שנתקלתי בחלות הגבוהות והמרשימות האלה, היתה ברחובות ברוקלין בניו-יורק, באחד מימי שישי. חלונות הראווה שם עמוסים בחלות מהסוג הזה, בכל הגדלים. מיד הבנתי שזו הצורה האליפטית של התבנית, שגם משנה את מרקם החלה וגורמת לה לקבל אווריריות מדהימה (מתכונים, אוכל)
היום נחגג ברחבי העולם יום השוקולד הלאומי ואין עת מתאימה מזו להתפנקות בקינוח שוקולדי מתוק ומושחת, מינוס רגשות האשם. אז קבלו בתרועות את המנה הבאה: קאפקייקס שוקולד צ’יפס חמימים, עם רוטב שוקולד לוהט וגלידת וניל קרה ומרעננת - שילוב מנצח לקיץ לוהט (מתכונים, אוכל)
הגביניות המטריפות הללו עשויות מבצק שצורת הכנתו מדמה בצק עלים. חשוב להקפיד על שימוש בחמאה קרה מאד ומים קרים מאד ולשמור על סביבת עבודה צוננת, כי הבצק רגיש לחום. בעזרת פטנט וללא מאמץ מופרז, תקבלו את הגביניות הכי טעימות שאכלתם אי פעם. באחריות (מתכונים, אוכל)
נכון, לא חסרים מתכונים לעוגות שוקולד ובעצם, זו העוגה הכי פשוטה. אבל גיליתי שאם היא עשויה נכון, היא עולה בכמה רמות ומגיעה לשיא הרכות והטעם. לכן מאד חשוב להקפיד על כמה שפחות התעסקות וערבוב בעת הוספת הקמח (כדי לא לפתח גלוטן). בנוסף, זמני האפיה חשובים ביותר. יש לשים טיימר ולבדוק לאחר 30 דקות, כי אף אחד לא אוהב עוגה יבשה (מתכונים, אוכל)
לפני כמה ימים הכנתי באגט חלומי ללא לישה, על פי מתכון מעולה של חברה והוקסמתי. חפרתי קצת בנושא כמו שאני אוהבת לעשות וקראתי המון על הטרנד העולמי של לחמים ללא לישה, שכבר מזמן רציתי לנסות, עם התפחה מאד ארוכה, שמדמה את תהליך הכנת המחמצת והחלטתי להכין גרסה משלי לבייגל שפוי יותר מקמח כוסמין עם דגנים. באופן כללי, אני מחבבת פלוס קמח כוסמין. הטעם האגוזי שלו משתלב נהדר עם מתוקים ובעיקר מצוין בלחמים (מתכונים, אוכל)