יצאנו לבדוק אצל האישה הכי פמניסטית והכי מאושרת בעולם, מה דעתה ממרום 90 שנותיה (עד 120!) על מקומן של הנשים
ואם זה כזה אסון לחתוך לבעל סלט מלפפונים? ומה הרגיז כל כך את הגברים שגם אם הם מואילים בטובם ״לעשות כלים״ הם משאירים לכלוך בכיור? (תרבות)
אז החלטנו להביא בפניכם גם פנים יפות מזוית מעניינת. 'בבית של יעל' התקבצו 15 סטודנטים לתואר שני בפרויקט היוקרתי מטעם המדינה ״ צוערים לרשויות המקומיות״ * בניחוח מרק מהביל ובישיבה מזרחית אותנטית הם ניפצו סטיגמות ובעיקר ראו את פניה היפות של היהדות * בנימה אישית עם יעל מזרחי. צפו (תרבות)
רולטת השנאה הישראלית עובדת ללא הפוגה, אז בואו נראה רגע על מי נפלה השבוע הרולטה? היא מסתובבת, מסתובבת, והופס.. נעצרה. זהו, ברכות - יש לנו זוכה * השבוע עלה בגורל תורו של נשיא המדינה, רוצים להשתתף? רגע, יש כללים ברולטה הזו (מאמע TV)
אני רואה את תוצאות הבחירות בצרפת אתמול ותוהה לעצמי, כמה כוחם של הפוליטיקאים חזק, כמה הפוליטיקה הישנה והמכוערת מצליחה להפחיד עדיין את האזרח הקטן * כמה פיגועים נדרשים כדי לזעזע מדינה ולנער אותה משכרון היין הצרפתי? או שאולי בעצם כדאי שתתחילו לתרגל ערבית? (אקטואליה)
מערכת הבריאות בראשותו של השר ליצמן נראית טוב יותר, פעילותו של האיש מוכיחה פעם נוספת, כי הוא עושה את התפקיד הנכון ולא להיפך. במקרה שלו 'התואר' לא משנה, פעם זה בא לידי ביטוי בסל התרופות ופעם במחירי הקפה בבתי החולים * אז איך אתם שותים את הקפה שלכם? (בריאות)
חג האורות כאן, הדלקת הנר היא לכאורה פעולה פשוטה, קלה ומשמחת. יש נשים שעבורן הדלקת הנר היא מסמלת את המציאות בה הן חיות דווקא 'בצל האור', ילדים רכים שצילו של האור מקבל משמעות כואבת יותר בחג החנוכה * מאירות את הנרות (זוגיות)
"אין גוזרים גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה", אחד הערכים החשובים בתורתנו. כשאני קוראת את ההחלטות של ליל אמש בכל הקשור ללימודים אקדמיים, אני מתחילה לחשוש שה"ככל אשר יורוך" במקרה הזה, הופך לגזירה שלפחות חלק מהציבור לא יוכל לעמוד בה * יעל קליגר בקטע יומי, שימו לב לתרגום (אקטואליה)
בני הזוג נתניהו שוב בטיסה בשירות המדינה והפעם היעד 'פריז', עיר האורות היא יעד זוגי נפלא * יעל קליגר מנסה להבין האם מדובר ביחסים בינלאומיים או יחסים בינזוגיים? שומרת הראש, אולי בגלל שפריז מסוכנת? (אקטואליה)