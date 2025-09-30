טיסה של יונייטד איירליינס מפריז לוושינגטון דאלס נאלצה לסטות ממסלולה ולשפוך 14,000 ק"ג דלק במהלך התהליך, בערב יום ראשון, לאחר ששלושה תאי שירותים הפסיקו לעבוד במטוס - שעה בלבד לאחר המראתו.

במקום לקחת את הסיכון של חציית טיסה טרנס-אטלנטית עם האפשרות שתאי שירותים נוספים יושבתו (או שהפסולת תתחיל לצוף החוצה ולהציף את המטוס), הטייסים החליטו לחזור לצרפת.

התקרית התרחשה על גבי טיסה UA-331 של יונייטד מפריז שארל דה גול, שהמריאה בסביבות השעה 17:20 ב-28 בספטמבר. המטוס הופעל על ידי בואינג 767-300 עם שבעה שירותים בלבד על הסיפון.

ההחלטה להחזיר את המטוס לקרקע כדי שהמהנדסים יוכלו להפעיל שוב את תאי השירותים הציבה בפני הטייסים בעיה מיידית: המטוס היה טעון בדלק בכמות גדולה לצורך טיסה בת תשע השעות מאירופה לחוף המזרחי.

בנקודה שבה הטייסים החליטו לסטות מהנתיב המקורי בחזרה לפריז, כשעה לאחר תחילת הטיסה, ובזמן שהמטוס היה מעל מנצ'סטר, אנגליה, המטוס עדיין מעל משקל הנחיתה המרבי שלו.

במצב מסוג זה ישנן שתי אפשרויות: או להיכנס לתבנית המתנה כדי לשרוף את עודפי הדלק ולהפחית את משקל המטוס או להשליך דלק כדי להוריד את המטוס במהירות למשקל נחיתה בטוח.

במקרה זה, נוסעים מדווחים כי הטייסים בחרו באפשרות השנייה, ושפכו דלק ממיכל הדלק של המטוס בגובה רב. ככל הנראה, הטייסים החליטו שכניסה למצב המתנה של שעה או יותר אינה הפתרון הטוב ביותר עבור מי שהיה על הסיפון וציפה להתפנות.

למרבה המזל, המטוס חזר לקרקע עד השעה 19:00, שם יכלו הנוסעים להשתמש בשירותים בשדה התעופה לפני שיונייטד הזמינו עבורם טיסות חלופיות לארצות הברית.