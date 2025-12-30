כיכר השבת
קצת בשורות חיוביות

הירידה בשער הדולר גרמה לירידה דרמטית במחיר ליטר דלק | כל הפרטים

מחירי הדלק צפויים להתעדכן בחצות לילה שבין רביעי לחמישי והפעם מדובר בירידה משמעותית במחיר הדלק, הנובעת בין היתר מהירידה בשער הדולר | כל הפרטים (חדשות בארץ)

(צילום: אוליבייה פיטוסי, פלאש 90)

משרד האנרגיה והתשתיות מעדכן היום (שלישי) את מחירי הדלק לחודש ינואר 2026 ויש בשורה - ירידה של 26 אגורות.

בחצות הלילה מחר (בין רביעי לחמישי - 31.12.25-1.1.26) יעודכנו מחירי מוצרי הדלק הנמצאים בפיקוח, הנמכרים לצרכן בתחנות הדלק.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי (כולל מע"מ) לא יעלה על 6.85 ש"ח לליטר, ירידה של 26 אג' מעדכון קודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר (כולל מע"מ), ללא שינוי מעדכון קודם.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי באילת (ללא מע"מ) לא יעלה על 5.80 ש"ח לליטר, ירידה של 23 אג' מעדכון קודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 21 אגורות (ללא מע"מ), ללא שינוי מעדכון קודם.

בת שבע אבוחצירה, מנהלת מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות: "לראשונה בשנתיים האחרונות, מחיר הבנזין יורד מתחת ל-7 שקלים לליטר. מדובר בירידה משמעותית, שנובעת מצניחה של כ-11% במחירי הבנזין הבינלאומיים באזור הים התיכון, בין היתר בשל עודף היצע של תזקיקים בשוק הבינ"ל, ירידה בביקושים לבנזין וירידה בפרמיית הסיכון הגיאופוליטית. לכך מצטרפת גם היחלשות של שער הדולר בשיעור של כ-2%. משרד האנרגיה והתשתיות ממליץ לציבור להשוות מחירים בין התחנות ומאחל שנה אזרחית טובה ונסיעה בטוחה."

