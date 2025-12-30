חברת הרכבות יורוסטאר הודיעה היום (שלישי) על ביטול כלל הנסיעות בקווי הרכבת המהירים המחברים בין בריטניה ליבשת אירופה עד להודעה חדשה. ההחלטה התקבלה בעקבות תקלה משמעותית ברשת החשמל העילית בתוך מנהרת התעלה, שהובילה להשבתת התנועה במהלך אחד משבועות השיא של עונת התיירות.

השיבושים החלו לאחר שרכבת משא להובלת כלי רכב נתקעה בתוך המנהרה שאורכה כ-50 קילומטרים. בשעות אחר הצהריים המוקדמות פונתה הרכבת מהמנהרה והתנועה שהופסקה הוחזרה לכיוון ערי המוצא. מחברת יורוסטאר נמסר בהצהרה רשמית: "אנו ממליצים ללקוחותינו להזמין מחדש את נסיעתם ליום אחר, כאשר החלפות חינם זמינות". החברה קראה לציבור הנוסעים להימנע מהגעה לתחנות הרכבת המושפעות מהביטולים.

ההשבתה המפתיעה הותירה אלפי נוסעים בתחנות המרכזיות בלונדון ובפריז ללא פתרון מיידי. בתחנת סנט פנקראס בלונדון ובתחנת גאר דו נור בפריז נרשמו עומסים כבדים של נוסעים שניסו למצוא דרכי הגעה חלופיות באמצעות טיסות או מעבורות.

עדויות הנוסעים

צ'ארלס גוברט, אזרח קנדי שביקש להגיע ללונדון, סיפר ל'ניו יורק טיימס' כי הרכבת עליה שהה נאלצה להסתובב חזרה לאחר שהגיעה לעיר ליל בצפון צרפת. "אנחנו אפילו לא יכולים לקחת רכבת מחר כי כל הרכבות מלאות. זו אכזבה גדולה", אמר גוברט.

בין הנוסעים שנתקעו היו גם כאלו ששהו שעות ארוכות על המסילות לפני שחזרו לנקודת המוצא. ג'יליאן רפטסקי, שהייתה בדרכה לבריסל עם בני משפחתה, תיארה המתנה של כחמש שעות מחוץ למנהרה לפני שהרכבת הוחזרה ללונדון. רפטסקי ציינה כי המקרה הוא "בהחלט בזבוז עצוב של חמש שעות במהלך טיול קצר". נוסעים אחרים דיווחו על עלויות כבדות הכרוכות בשינוי התוכניות ברגע האחרון. לורנס דוהמל, שנאלצה להזמין טיסה דרך ז'נבה כדי להגיע לפריז בעלות של כ-800 אירו, אמרה: "יש לנו את הכסף הזה, אבל פשוט לא רצינו לבזבז אותו כך".

סטפני לטסייה, תושבת צרפת שניסתה לשוב לביתה, נאלצה להישאר בלונדון עד סוף השבוע. לדבריה, "פשוט הייתי אמורה לחזור כדי לחגוג ערב ראש שנה אזרחית שקט בצרפת". חברת יורוסטאר, המשרתת מדי שנה כ-20 מיליון נוסעים בנסיעות בין לונדון, פריז, בריסל ואמסטרדם, טרם מסרה מועד מדויק לחידוש השירות המלא.