אבטלה סמויה?

לא תאמינו מה עושים חיילי המשמר הלאומי שהופקדו על הסדר בוושינגטון

במהלך מפתיע בוושינגטון, חיילי המשמר הלאומי, שהוצבו במקור לשמירה על הסדר, תועדו אוספים אשפה סביב הבית הלבן ובאתרים מרכזיים אחרים (חדשות בעולם)

המשמר הלאומי בוושינגטון אוסף אשפה (צילום: מסך)

מראה יוצא דופן התרחש אמש (שלישי) בבירת , כאשר חיילי המשמר הלאומי, שנשלחו במקור על ידי הנשיא כדי להשליט סדר, נצפו אוספים אשפה סביב הבית הלבן ובאתרים מרכזיים נוספים בעיר.

ב-11 באוגוסט, הכריז דונלד טראמפ כי הממשל הפדרלי ייקח את השליטה על אכיפת הסדר בוושינגטון די.סי., והתחייב לפרוס את המשמר הלאומי כדי "לנקות" את הבירה האמריקאית, אותה תיאר כ"פרוצה לכנופיות". במסגרת הצהרה זו, גויסו 200 חיילים של המשמר הלאומי למשימות שמירה על הסדר.

אך דווקא ביום שלישי האחרון, תועדו חלק מהחיילים כשהם מחליפים את נשקם בשקיות אשפה, במשימת ניקיון סביבת הבית הלבן.

גורם רשמי אישר לערוץ FOX 5 DC כי מתוך הכוח המגויס, 110 מחברי המשמר הלאומי נשלחו במפורש למשימת איסוף האשפה. החיילים נראו כשהם מבצעים את המשימה הזו בכיכר לפאייט, במול הלאומי ובאגן הגאות. "אנו מחויבים לשמור על הביטחון והיופי של וושינגטון," הצהיר הגורם הרשמי.

מעבר לחיילי המשמר הלאומי, יש לציין כי בבירה פועלים גם סוכנים פדרליים מטעם ה-FBI, משטרת ההגירה (ICE) והסוכנות למאבק בסמים (DEA), כולם חלק מהמאמץ הרחב יותר להשבת הסדר לוושינגטון.

