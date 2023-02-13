לכלוך עקשן בתוך האסלה הוא בעיה מוכרת בכל בית - אך ניתן להתגבר עליו גם ללא שימוש בחומרי ניקוי יקרים או מסוכנים | ממי סודה וחומץ דרך חומצה לימונית טבעית ועד שימוש מפתיע בקולה - אלו הטכניקות הפשוטות, הבטוחות והיעילות שיעזרו לכם להחזיר לאסלה מראה נקי ולבן לאורך זמן (בית)
מה הטעם שלובשים דווקא 'קיטל' לבן ומדוע חתן מיד אחרי החתונה לא לובש ביום כיפור? • כל הסיבות לכל המנהגים הקשורים ללבישת בגדים לבנים ביום כיפור הקרב ובא • תזכורת על המתים, תזכורת על השמחה וגם: באיזה מקום לא לבשו קיטל? (אקטואלי, יהדות)
בפורים שחלף שאלו אותי כמה אנשים למה את מתחפשת השנה. לא הייתי צריכה לחשוב הרבה, למרות גילי המבוגר, הייתה לי תשובה מוכנה מראש. השנה אני מתחפשת לכלה. לכלה? הם הרימו גבה? הם הרימו גבה ואני הורדתי, ידעתי את התשובה, כן לכלה. לכלה, עם שמלה לבנה מנופחת ויפה. שנים על גבי שנים ראיתי את השמלה הזאת. שנים חלמתי עליה, ושנים רציתי אותה (זוגיות)
היוצר הוא גם סוג של בורא עולמות קטן ולכן תהליך היצירה בנוי ממזג הרוח הפנימי שלו וגם ההשראה תלויה בזה. בנפשו של היוצר יש סטיות תקן ושלגים. במהותו, היוצר מבקש לזעזע, לטלטל, לחדש. מרלין ווניג בבלוג מלא יצירה
במהלך מהומה שהתפתחה בבית המדרש של פוניבז', בחורים משני הפלגים הליטאים שרו וצעקה ומנעו את קיום התפילה במקום. בחורים מפלג המחבלים אף זרקו גביע "לבן" על הגאון רבי חיים ברמן המזוהה עם פלג "השונאים". הרקע לעימותים: החלטת אחד הפלגים לבנות בספרייה קיר שנהרס בחודש אלול (חרדים)