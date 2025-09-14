כיכר השבת
כך סין תחייב אתכם לצפות בסרטון פרסומת כדי להשתמש במתקנים ציבוריים

מתקנים ציבוריים חדשניים בסין הפכו לוויראליים ברשתות החברתיות, כאשר הפרסומות עוברות בסין מעבר חד מתוכן שיווקי לפרסומות כמעט בכפייה (מעניין)

סרוק עם WeChat כדי לקבל נייר חינם (צילום: רשתות חברתיות)

מה הייתם עושים במצב שבו כדי לקבל נייר לנגב את הידיים בשירותים ציבוריים, עליכם קודם לצפות בסרטון פרסומת קצר. נשמע עתידני? בסין, זוהי כבר מציאות ויראלית שמסעירה את הרשתות החברתיות.

דיספנסרים חכמים חדשים בשירותים ציבוריים ברחבי סין דורשים מהמשתמשים לצפות בפרסומות קצרות לפני שהם מקבלים את רצועת הנייר שלהם. מדובר בשיטה שנועדה להבטיח שהפרסומת אכן תיראה, ובאופן בלתי נמנע. גורמים מסוימים רואים בכך רעיון יצירתי, ומשווים זאת לצפייה בפרסומות ביוטיוב או בפודקאסטים, ותוהים מדוע לא גם עבור נייר טואלט.

זו אינה הפעם הראשונה שסין מובילה בפתרונות טכנולוגיים יוצאי דופן למתקני נייר טואלט ציבוריים. כבר בשנת 2017, הוצגו שם סורקי פנים שהעניקו רצועות נייר לאחר סריקה, כחלק ממאמצי שימור וחיסכון. נראה שגם הפעם, מעבר לשימור, המטרה היא למצוא שוק פרסום "לא מנוצל".

בעוד שהרעיון הופך לוויראלי בסין, יש מי שצופים שטרנדים כאלה יגיעו בקרוב גם למדינות אחרות, כמו ארצות הברית, בהתחשב בנוכחותה הגוברת של הפרסום בכל תחומי חיינו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

