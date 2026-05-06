הסיפור של "קפה הסמוראים" מתחיל בשנת 1807, כאשר השוגון שלח לוחמים ממחוז הירוסאקי להגן על גבולות יפן הצפוניים. בתנאים הקשים של הוקאידו, הסמוראים סבלו ממחסור בוויטמינים וממחלת ה"בריברי" הקטלנית. כפתרון, הממשל סיפק להם פולי קפה, שנחשבו באותה עת לשיקוי מרפא עוצמתי נגד המחלה.

החלק המרתק באמת נמצא בשיטת ההכנה המקורית, שמעלה תהיות לגבי מקור המצאת שקיקי התה. מסמכים עתיקים ששימשו לשחזור המשקה חושפים כי הסמוראים קלו את הפולים עד שהשחירו, כתו אותם גס במכתש ועלי, והכניסו את האבקה לתוך שקיקי בד קטנים העשויים יוטה או פשתן.

השקיק הוכנס לקנקן מים רותחים והושרה בו בדיוק כפי שאנו מכינים תה כיום. בעוד שההיסטוריה הרשמית מציינת את תומאס סאליבן כמי שהמציא את שקיק התה בטעות ב-1908, נראה שהסמוראים הקדימו אותו במאה שלמה עם "שקיק קפה" פונקציונלי להפליא.

מי שיטעם את המשקה כיום בבתי קפה היסטוריים ביפן, כמו "Salon de Café Ange", יגלה חוויה שונה לחלוטין מהקפה המודרני. המשקה ניחן בצבע ענברי בהיר וטעם עדין מאוד, המזכיר חליטת פולי סויה קלויים עם נגיעה עשבונית, מה שאיפשר ללוחמים ללגום אותו בקלות כחלק משגרת היום שלהם. זוהי עדות חיה לכך שלפעמים, החדשנות הגדולה ביותר נולדת מתוך כורח בשדה הקרב.