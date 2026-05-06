כיכר השבת
הפוך על הפוך

הסמוראים שהקדימו את זמנם? הקפה העתיק שנתן השראה לשקיק התה המפורסם

בעוד העולם מייחס את המצאת שקיק התה לסוחר אמריקאי בתחילת המאה ה-20, גילויים מחודשים ביפן חושפים שהסמוראים שתו "קפה רפואי" בשיטה דומה להפליא כבר לפני 200 שנה | מדובר במסורת מרתקת מהעיר הירוסאקי, המשלבת היסטוריה צבאית עם הרגלי צריכה ששינו את העולם (חדשות בעולם)

תרשים בן התקופה של קמקורה גונגורו, סמוראי מהמאה ה-11 אשר, לפי האגדות, המשיך להילחם גם לאחר שחץ האויב ננעץ בעינו | הקפה שהמציא את השקיק? (צילום: ד"ש)

הסיפור של "קפה הסמוראים" מתחיל בשנת 1807, כאשר השוגון שלח לוחמים ממחוז הירוסאקי להגן על גבולות יפן הצפוניים. בתנאים הקשים של הוקאידו, הסמוראים סבלו ממחסור בוויטמינים וממחלת ה"בריברי" הקטלנית. כפתרון, הממשל סיפק להם פולי קפה, שנחשבו באותה עת לשיקוי מרפא עוצמתי נגד המחלה.

החלק המרתק באמת נמצא בשיטת ההכנה המקורית, שמעלה תהיות לגבי מקור המצאת שקיקי התה. מסמכים עתיקים ששימשו לשחזור המשקה חושפים כי הסמוראים קלו את הפולים עד שהשחירו, כתו אותם גס במכתש ועלי, והכניסו את האבקה לתוך שקיקי בד קטנים העשויים יוטה או פשתן.

השקיק הוכנס לקנקן מים רותחים והושרה בו בדיוק כפי שאנו מכינים תה כיום. בעוד שההיסטוריה הרשמית מציינת את תומאס סאליבן כמי שהמציא את שקיק התה בטעות ב-1908, נראה שהסמוראים הקדימו אותו במאה שלמה עם "שקיק קפה" פונקציונלי להפליא.

מי שיטעם את המשקה כיום בבתי קפה היסטוריים ביפן, כמו "Salon de Café Ange", יגלה חוויה שונה לחלוטין מהקפה המודרני. המשקה ניחן בצבע ענברי בהיר וטעם עדין מאוד, המזכיר חליטת פולי סויה קלויים עם נגיעה עשבונית, מה שאיפשר ללוחמים ללגום אותו בקלות כחלק משגרת היום שלהם. זוהי עדות חיה לכך שלפעמים, החדשנות הגדולה ביותר נולדת מתוך כורח בשדה הקרב.

היסטוריה ואקטואליהיפןקפהמענייןשתייהסמוראים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר