נשיא רוסיה ולדימיר פוטין העביר את דרישותיה של מוסקבה לנשיא טראמפ במהלך הפגישה שקיימו השניים בליל שבת, הלילה (ראשון) פרסמו ב'רויטרס' את רשימת הדרישות הרוסית.

לפי הדיווח שאומת על ידי מקורות ברוסיה, פוטין הציב רשימת דרישות - חלקן טריטוריאליות - בפני נשיא ארה"ב, אותן העביר האחרון לנשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי.

כפי שדיווחנו אמש, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין דרש מטראמפ להביא לסיום המלחמה ולא להפסקת אש זמנית, ודרש בין היתר:

נסיגה אוקראינית מלאה מאזורי דונייצק ולוהנסק במזרח, בתמורה לכך שרוסיה תקפיא את קווי החזית בחרסון וזפוריז'יה.

אוקראינה תצטרך לוותר על הצטרפות לנאט"ו, אך פוטין רמז שהוא פתוח לאפשרות של מתן ערבויות ביטחוניות כלשהן לקייב במסגרת אחרת.

רוסיה מצפה להכרת המערב, או לכל הפחות אוקראינה, בריבונותה על חצי האי קרים.

דרישה להסרת חלק מהסנקציות המערביות שהוטלו על רוסיה.

מתן מעמד רשמי לשפה הרוסית באוקראינה או בחלקים ממנה.

מתן חופש פעולה מלא לכנסייה האורתודוקסית הרוסית באוקראינה, שלפי קייב שימשה כלי בידי הקרמלין להפצת תעמולה ולסיוע למודיעין הרוסי.

בנוסף, פוטין אותת על נכונות להחזיר "כיסים קטנים" של שטח שאוחזת בהם רוסיה בצפון מזרח חרקוב ובמחוז סומי, אך דרש ויתורים משמעותיים בהרבה בתמורה.

במהלך ראיון ל'פוקס', הביע טראמפ את תמיכתו בעמדה הרוסית לפיה יש לחתור לסיום מוחלט של המלחמה, ואף רמז כי על אוקראינה לקבל את ההסכם המוצע.

לפי דיווחים בארה"ב, זלנסקי זעם על הנשיא טראמפ ששינה שוב את עמדתו בנושא מלחמת רוסיה-אוקראינה, בזמן שעד כה, טראמפ בעצמו דרש הפסקת אש ראשונית כתנאי מקדים לכל הסכם שלום.

בראיון ל'פוקס', הדגיש טראמפ את העובדה ש"רוסיה היא מעצמה ואוקראינה היא לא", משפט שממחיש את המרחק האידאולוגי הנפער בין וושינגטון לקייב לאחר הפסגה ההיסטורית באלסקה.