בנט ולפיד מכריזים על המפלגה המשותפת ( צילום: חיים גולדברג\פלאש90 )

יו"ר 'יש עתיד' יאיר לפיד הודיע הבוקר (שלישי) לראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט כי הוא מוכן לוותר על המקום השני ברשימה המשותפת 'ביחד' ולעבור למקום השלישי, וזאת כדי לאפשר איחוד גדול יותר עם יו"ר מפלגת 'ישר' גדי איזנקוט.

"המיקום האישי שלי הרבה פחות חשוב מהצורך לאחד כוחות ולנצח בבחירות", נימק לפיד את החלטתו. המהלך מגיע על רקע ההסכם שנחשף בין בנט ללפיד, לפיו התחייב בנט שלפיד יקבל את המקום השני ברשימה, אלא אם ירצה לפנות אותו לרמטכ"ל לשעבר. כזכור, בתחילת השבוע הכריזו בנט ולפיד על הקמת מפלגת "ביחד" המשותפת. על פי הדיווחים, בנט התחייב ללפיד כי חברי 'יש עתיד' יקבלו לפחות 10 מקומות מתוך 24 המקומות הראשונים ברשימה המשותפת - הסיכום שמעניק ללפיד מעמד משמעותי בהרבה ביחס לכוחו בסקרים האחרונים. יצוין כי ההסכם כולל גם התחייבות שלפיד יוכל לשמור על 'יש עתיד' ומוסדותיה עצמאיים גם במסגרת המפלגה המשותפת, וכן אפשרות להתפצל מהמפלגה מיד לאחר הבחירות. מספר המושבים הגבוה שקיבל צפוי לאפשר לו להחזיק ביותר משליש חברי המפלגה - הסף הנדרש לפיצול.

מחכים לו. גדי אייזנקוט

במקביל, איזנקוט ממשיך בבניית מפלגתו החדשה. על פי הדיווחים, ראש השב"כ לשעבר יורם כהן, שהיה קרוב להצטרפות לבנט, החליט בסופו של דבר להצטרף לרשימה של איזנקוט. כהן, איש הציונות הדתית, כיהן בתפקיד ראש השב"כ בין השנים 2011-2016.

איזנקוט עצמו הגיב להצהרתם של לפיד ובנט וציין כי "המטרה היחידה שנמצאת לנגד עיניי ואמרתי את זה לשניהם הערב, זה ניצחון של קואליציה ציונית ממלכתית. כדי שהניצחון הזה יקרה, צריך להביא עוד קולות - זה המבחן היחיד".

המהלך של לפיד מגיע על רקע ביקורת חריפה מצד יו"ר כחול לבן בני גנץ, שטען כי החיבור בין בנט ללפיד פוגע ביכולת להחליף את הממשלה הנוכחית. "במקום לקרוא למצביעי הימין, בחרתם להתבצר בקרבות גושיים", מסר גנץ.