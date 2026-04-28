הסכם מאחורי הקלעים נחשף: בנט הבטיח ללפיד כ-10 מושבים ב-24 המקומות הראשונים | לפיד שומר על זכות להתפצל מיד אחרי הבחירות (פוליטי)

בנט ולפיד בהצהרה לתקשורת

בעוד ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ויו"ר האופוזיציה יאיר לפיד חגגו בתחילת השבוע את הקמת מפלגת "ביחד" המשותפת, נחשפו הבוקר (שני) פרטים נוספים על ההסכם שנחתם ביניהם מאחורי הקלעים - הסכם שמעניק ל מעמד משמעותי במפלגה החדשה.

על פי דיווח ב'כאן חדשות', התחייב ללפיד כי חברי 'יש עתיד' יקבלו לפחות 10 מקומות מתוך 24 המקומות הראשונים ברשימה המשותפת. הסיכום מעניק ללפיד מספר מושבים ריאליים גבוה בהרבה ביחס לכוחו בסקרים האחרונים, שבהם מפלגתו התקרבה לאחוז החסימה.

העיתונאי מיכאל שמש דיווח כי ההסכם בין השניים כולל התחייבות של בנט שלפיד יקבל את המקום השני ברשימה, אלא אם ירצה לפנות אותו לרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט. בנוסף, הובטח ללפיד שהוא יוכל לשמור על 'יש עתיד' ומוסדותיה עצמאיים גם במסגרת המפלגה המשותפת.

אך הפרט המשמעותי ביותר בהסכם הוא האפשרות שנשמרה ללפיד להתפצל מהמפלגה מיד לאחר הבחירות. מספר המושבים הגבוה שקיבל במפלגת "ביחד" צפוי לאפשר לו להחזיק ביותר משליש חברי המפלגה - הסף הנדרש על פי חוק המפלגות לצורך פיצול.

המשא ומתן בין בנט ללפיד התנהל בבתים הפרטיים שלהם, בנוכחות ראש מטה 'יש עתיד' הלל קוברינסקי וראש המטה של בנט ניר נובק. בשיחות הציג לפיד נתונים וטען כי "אני לא מבריח מצביעי בנט".

בהצהרתו, הדגיש בנט כי "הערב אנחנו מתאחדים ומקימים את מפלגת 'ביחד' בהנהגתי, מפלגה שתוביל לניצחון גדול". הוא הבטיח להקים ועדת חקירה למחדל אוקטובר וקרא לגדי איזנקוט להצטרף לחיבור החדש.

בנט ולפיד מכריזים על המפלגה המשותפת

סקר 'חדשות 12' שפורסם אמש לאחר ההכרזה על האיחוד מעלה כי המפלגה המשותפת זוכה ל-26 מנדטים, מול 25 לליכוד. לפי הסקר, האופוזיציה מגיעה ל-60 מנדטים ללא המפלגות הערביות.

יצוין כי בהשוואה לסקר קודם, שבו מפלגתו של בנט קיבלה 21 מנדטים ושל לפיד 7, נראה שהאיחוד אינו מביא לסכום מלא של שני הכוחות בנפרד - עובדה שעשויה להסביר את הצורך בהסכם המפורט שנחתם בין השניים.

תוכן שאסור לפספס:

