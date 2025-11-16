"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום • צפו
מה שאל האברך את הנזירה | נתניהו: מתנגדים להקמת מדינה פלסטינית • צפו
בג"ץ פסל את המינוי של יריב לוין | נתניהו מבהיר - ישראל תתנגד להקמת מדינה פלסטינית | אלפים במקסיקו נגד הנשיאה היהודית | עשרות חרדים תקפו את רכבו של הח"כ מש"ס | ערבי תועד תולש דגל ישראל מרכב | כמה פצועים קל ובינוני בקריסת מבנה בבית שמש | צפו - כך נראה שוד לאור היום בקלקיליה | תיעוד קיצוני יומי ותחזית מזג האוויר | ( היום בכיכר) צפו
יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
