מה שאל האברך את הנזירה | נתניהו: מתנגדים להקמת מדינה פלסטינית

בג"ץ פסל את המינוי של יריב לוין | נתניהו מבהיר - ישראל תתנגד להקמת מדינה פלסטינית | אלפים במקסיקו נגד הנשיאה היהודית | עשרות חרדים תקפו את רכבו של הח"כ מש"ס | ערבי תועד תולש דגל ישראל מרכב | כמה פצועים קל ובינוני בקריסת מבנה בבית שמש | צפו - כך נראה שוד לאור היום בקלקיליה | תיעוד קיצוני יומי ותחזית מזג האוויר | ( היום בכיכר) צפו

2תגובות

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

  • בג"ץ עצר את מינוי השופט קולה; שר לוין יוכל למנות מחליף עצמאי.
  • נתניהו בישיבת הממשלה: ישראל מתנגדת למדינה פלסטינית, עזה תפורז לחלוטין.
  • הפגנות ענק במקסיקו נגד הפשע והקרטלים; עימותים עם , מאות פצועים.
  • עשרות תקפו את ח"כ יואב בן צור בירושלים, האירוע הסתיים ללא מעצרים.
  • צעיר ערבי תועד תולש דגל ישראל; התיק נסגר, בארגון חוננו דורשים חקירה מחדש.
  • בית שמש: מבנה ארעי קרס, ארבע ילדות נפצעו; המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע.
  • שוד בקלקליה: בעל מכולת נותר פגוע, האירוע התרחש באווירה רגועה יחסית.
  • מזג האוויר: עלייה קלה בטמפרטורות, קריר בבוקר ובערב, בצהריים יהיה נעים
  • כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

    • צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

    בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

    0 תגובות

    2
    תוכנית מצוינת ומרתקת תודה
    נועה
    1
    מישהו מופתע בכלל?
    בן צור הותקף

