גולת הכותרת של מעמדי ההוד, היה עם סיום יום ההילולא קדישא, עת החלו לכתוב בסילודין ספר שמות שבספר תורה המהודר שיוכנס ברוב פאר והדר לקראת מלאות יובל שנים לישיבה הק', בחודש סיון הבעל"ט, שיונח בתוך ההיכל, לזכרו של ראש הישיבה זצ"ל. מדובר בהתרגשות מיוחדת, היות והמוני התלמידים והבוגרים שותפים מלאים בכתביתה של ספר קדוש זה, שיחקק לעד זכרו הטהור של ראש הישיבה.

בהתחלת כתיבת האותיות כובדו ראשי ורבני הישיבה, שהעלו את זכרונו של ראש הישיבה זצ"ל, ושל רעייתו - אשת חבר כחבר, הרבנית הצדקנית מרת שולמית ע"ה, שהייתה 'אם הישיבה' כל שנות חייה, כשהיא מסורה לכלל התלמידים כבנים מתוך מסירות אין קץ. והיה זה חלקם מכל עמלם במקצת הכרת הטוב על פועלם כל השנים.