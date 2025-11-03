כיכר השבת
שנתיים לכסאו המיותם של רבי ברוך מרדכי זצ"ל | כך ציינו את ההילולא

במלאות שנתיים להסתלקותו של ראש הישיבה הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי זצ"ל, התאספו תלמידי ובוגרי הישיבה, לציון יומא דהילולא קדישא • בבוקר יום ההילולא פקדו המונים את קברו במרומי 'הר הזיתים' בירושלים • בשעות הערב התאספו שוב לעצרת הספד והתעוררות בהיכל הישיבה במודיעין עילית • בסיום המעמד החלו בכתיבת ספר שמות שבספר התורה שיוכנס לזכרו הטהור (עולם הישיבות)

הילולת הגרב"מ אזרחי זצ"ל (צילום: שלומי כהן)

במלאות שנתיים ימים להסתלקותו בסערה השמימה של ראש הישיבה הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי זצ"ל, ראש ישיבת 'עטרת ישראל' ובעל ה'ברכת מרדכי', חבר מועצת גדולי התורה, אשר זכה להעמיד במשך שנות חייו הארוכות לגיונות של רבבות תלמידים יראי ה' ולומדי תורה, התכנסו תלמידיו הרבים ומוקירי זכרו הטהור, לציון ההילולא קדישא, בצל בנו יחידו וממלא מקומו, ראש הישיבה הגאון רבי בן ציון אזרחי.

אתמול, ביום ההילולא, פקדו אלפים את הציון הקדוש במרומי 'הר הזיתים' בעיה"ק ירושלים, שם נשאו תפילת רבים לישועת הכלל והפרט, כשלפני התיבה עבר בנו ממלא מקומו הגאון רבי בנציון, תפילה מיוחדת נשאו למען עולם התורה, שבעל ההילולא יחוס ממרומים עבור עולם התורה והישיבות, הנרמס בראש כל חוצות על ידי רודפי התורה, וכפי שבחיי חיותו מסר נפשו על קיומו ופריחתו כן עתה, יעמוד לפני כסא הכבוד ויעורר רחמי שמים מרובים עבור נחלתו שהותיר בארצות החיים.

הילולת הגרב"מ אזרחי זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת הגרב"מ אזרחי זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת הגרב"מ אזרחי זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת הגרב"מ אזרחי זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)

בשעות הערב התאספו כלל התלמידים והבוגרים לעצרת זכרון והתעוררות מרכזית, בהיכל ישיבתו הרמה בקריית הישיבה במודיעין עילית.

במהלך העצרת נשאו דברי חיזוק והתעוררות רבנים וראשי ישיבות, ביניהם : חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יצחק אזרחי, ראש ישיבת מיר. הגאון רבי חזקיהו מישקובסקי, משגיח ישיבת 'אורחות תורה'. הגאון הרב חיים לייב אזרחי, ר"מ ישיבת 'עטרת ישראל' והמשגיח הגאון הרב ישעיהו כהן.

את המשא המרכזי נשא ראש הישיבה וממלא מקומו הגאון רבי בנציון אזרחי, שהרחיב בדברים במשנתו הזכה של אביו ראש הישיבה זי"ע, ובדרכו הטהורה שהותיר מורשה אחריו לדורי דורות.

נואם הכבוד במעמד היה ראש ישיבת חברון, הגאון רבי דוד כהן, חבר מועצת גדולי התורה, שהעלה על נס את דמותו הנשגבה של בעל ההילולא, ואת פעולותיו הנדירות למען כלל ישראל ועולם התורה במהלך כל ימי חייו.

הילולת הגרב"מ אזרחי זצ"ל (צילום: שלומי כהן)
הילולת הגרב"מ אזרחי זצ"ל (שלומי כהן)
הילולת הגרב"מ אזרחי זצ"ל (שלומי כהן)
הילולת הגרב"מ אזרחי זצ"ל (שלומי כהן)
הילולת הגרב"מ אזרחי זצ"ל (שלומי כהן)
הילולת הגרב"מ אזרחי זצ"ל (שלומי כהן)
הילולת הגרב"מ אזרחי זצ"ל (שלומי כהן)

גולת הכותרת של מעמדי ההוד, היה עם סיום יום ההילולא קדישא, עת החלו לכתוב בסילודין ספר שמות שבספר תורה המהודר שיוכנס ברוב פאר והדר לקראת מלאות יובל שנים לישיבה הק', בחודש סיון הבעל"ט, שיונח בתוך ההיכל, לזכרו של ראש הישיבה זצ"ל. מדובר בהתרגשות מיוחדת, היות והמוני התלמידים והבוגרים שותפים מלאים בכתביתה של ספר קדוש זה, שיחקק לעד זכרו הטהור של ראש הישיבה.

בהתחלת כתיבת האותיות כובדו ראשי ורבני הישיבה, שהעלו את זכרונו של ראש הישיבה זצ"ל, ושל רעייתו - אשת חבר כחבר, הרבנית הצדקנית מרת שולמית ע"ה, שהייתה 'אם הישיבה' כל שנות חייה, כשהיא מסורה לכלל התלמידים כבנים מתוך מסירות אין קץ. והיה זה חלקם מכל עמלם במקצת הכרת הטוב על פועלם כל השנים.

הילולת הגרב"מ אזרחי זצ"ל (צילום: שלומי כהן)
הילולת הגרב"מ אזרחי זצ"ל (שלומי כהן)
הילולת הגרב"מ אזרחי זצ"ל (שלומי כהן)
הילולת הגרב"מ אזרחי זצ"ל (שלומי כהן)
הילולת הגרב"מ אזרחי זצ"ל (שלומי כהן)

