במלאות שנתיים ימים להסתלקותו בסערה השמימה של ראש הישיבה הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי זצ"ל, ראש ישיבת 'עטרת ישראל' ובעל ה'ברכת מרדכי', חבר מועצת גדולי התורה, אשר זכה להעמיד במשך שנות חייו הארוכות לגיונות של רבבות תלמידים יראי ה' ולומדי תורה, התכנסו תלמידיו הרבים ומוקירי זכרו הטהור, לציון ההילולא קדישא, בצל בנו יחידו וממלא מקומו, ראש הישיבה הגאון רבי בן ציון אזרחי.
אתמול, ביום ההילולא, פקדו אלפים את הציון הקדוש במרומי 'הר הזיתים' בעיה"ק ירושלים, שם נשאו תפילת רבים לישועת הכלל והפרט, כשלפני התיבה עבר בנו ממלא מקומו הגאון רבי בנציון, תפילה מיוחדת נשאו למען עולם התורה, שבעל ההילולא יחוס ממרומים עבור עולם התורה והישיבות, הנרמס בראש כל חוצות על ידי רודפי התורה, וכפי שבחיי חיותו מסר נפשו על קיומו ופריחתו כן עתה, יעמוד לפני כסא הכבוד ויעורר רחמי שמים מרובים עבור נחלתו שהותיר בארצות החיים.
