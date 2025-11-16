בעוד יומיים צפויה דרמה מדינית עם השלכות דרמטיות על כוחה הצבאי האזורי של ישראל: אחרי שנים רבות של הדרה, צפויים להיפגש נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ויורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן בבית הלבן. במערכת הביטחון חוששים כי ישראל תאבד את העליונות האווירית, שבשנתיים של המלחמה התברר עד כמה היא קריטית.

על פי דיווח AP, בן סלמאן מגיע לוושינגטון עם ״רשימת משאלות״ הכוללת עיגון התחייבות אמריקאית להגנה על הממלכה, הסדרת שיתוף פעולה בתחום הגרעין האזרחי, וגם רצון לרכוש מטוסי F־35 מתקדמים מארצות הברית.

גורם סעודי אישר בשיחה עם N12 שהנושא אכן יעלה, אך מיהר להדגיש כי סעודיה לא תלויה בוושינגטון בלבד. ״גם אם לא נקנה F35 מארצות הברית, זה לא משנה. נקנה נשק מתקדם אחר ממדינות אחרות, למרות שארצות הברית הייתה ותישאר בעלת ברית אסטרטגית״.

בארצות הברית מעריכים שהעסקה הזו לא צפויה להיסגר בביקור הנוכחי, בין השאר בשל חשש לפגיעה ביתרון האיכותי של ישראל ובשל האפשרות שטכנולוגיה רגישה תזלוג לסין. אף על פי כן, בסביבת טראמפ מזכירים את יכולתו להפתיע ברגע האחרון, אם ימצא נתיב שמשלב הישג מדיני עם שמירה על אינטרסים ביטחוניים אמריקאיים וישראליים.

הערב דווח בחדשות 12 כי בישראל מודאגים שבחסות ההסכמים הדרך של סעודיה לגרעין עלולה להיסלל. לפי הדיווח, חיל האוויר האמריקני, יחד עם יצרנית ה-F35 לוקהיד מרטין, השלימו לאחרונה ניסוי של הטלת פצצת גרעין טקטית מהחמקן המתקדם. הניסויים הללו התבצעו במדבר, בנאבדה שבארצות הברית, ונועדו להתאים את היכולות הגרעיניות למטוס.

המשמעות היא שבקרוב, מי שיחזיק במטוסי F35 יוכל לשאת נשק לא קונבנציונלי. זה יתרון גדול מאוד, במיוחד למדינות שאין להן טילים בליסטיים. במדינות שיש בהן היעדר יכולת טילית, החזקת המטוסים המתקדמים יכולה לפצות על כך.

בשל כך, בישראל מודאגים שהיכולת החדשה תוביל למרוץ חימוש במזרח התיכון. יש חשש גדול מכך שסעודיה תחזיק יכולות גרעיניות, ותוכל במצב היפותטי של "היפוך קנים" להפנות את הנשק ההרסני אל מול מדינת ישראל.

עם זאת, גורמים רשמיים בממשל טראמפ אמרו היום לסוכנות הידיעות AP כי לא צפויה עסקה למכירת מטוסי F-35 לסעודיה במהלך הביקור השבוע. על פי הדיווח, בממשל חוששים לערער את יתרון העליונות הביטחונית של ישראל באזור, וחוששים מזליגת טכנולוגיות ביטחוניות רגישות לסין.

במקביל, עמיחי שטיין דיווח ב-i24NEWS, כי מספר גורמים מאמינים כי ייתכן שבשל דרישות שיציבו האמריקנים, הסעודים לא ירצו לרכוש את מטוסי ה-F35. בין הדרישות שצפויות להיות מוצבות, הן הוספת מתג השבתה בתוך המטוסים - כאלו שיאפשרו לאמריקנים בוושינגטון ללחוץ על השאטלר במקרי צורך. מספר גורמים אמרו כי ייתכן והסעודים לא יהיו מעוניינים בתנאים כאלו.