נערכים ליום פקודה: כך חמאס נערך להתחמשות מחדש | דיווח מדאיג

בזמן שבישראל שוקדים על הכנת תוכניות ל"יום שאחרי" השואף להשמדת ארגון הטרור היושב בגבולה, בחמאס לא מתרגשים מכך ופועלים לשקם את מערכי הנשק והפעילים, ואף מכינים מצבורי נשק בעולם במטרה להבריחם לרצועת עזה.

על פי הדיווח הערב (ראשון) בכאן 11, ארגון הטרור החל לאגור בשבועות האחרונים אמצעי לחימה באפריקה, תימן ובמדינות נוספות שתומכות בו.

על פי הדיווח, אמצעי הלחימה הללו נאגרים בהמתנה ליום פקודה, שבו לפי התכנון של חמאס, הם ישונעו ויוברחו למקומות שונים ואסטרטגיים עבור הארגון ובכללם - רצועת עזה.

מוקדם יותר היום הרמטכ"ל אייל זמיר קיים הערכת מצב באוגדת עזה וערך סיור שטח ברפיח שבדרום הרצועה. לדבריו, "אם נידרש, עלינו להיות ערוכים למעבר מהיר להתקפה רחבה לכיבוש שטחים ברצועת עזה מעברו השני של הקו הצהוב. נמשיך לעמוד על כך ששלטון חמאס לא יתקיים בצד השני של הגבול".