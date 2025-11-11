כיכר השבת
הפרוטקשן חוגג

אין לאן לברוח: חמאס מטיל 'מס אוהלים' אכזרי על משפחות ברצועת עזה

תושבי עזה נאבקים לשרוד ברצועה וחמאס מנצל את העקורים לגביית אלפי שקלים על אוהלים - אבל לא רק, מחבלי הארגון גובים מס על כל דבר שזז ברצועה ובכך מאפשרים תשלום משכורות לאלפי אנשי הארגון (העולם הערבי)

מחבלי חמאס (צילום: מהרשתות הערביות)

ממשיך לנצל את הסיוע ההומניטרי כדי לממן את מנגנוני השלטון והלחימה שלו, גם בזמן שתושבי נאבקים לשרוד ברצועה.

מהעדויות האחרונות עולה כי הארגון גובה תשלום על האוהלים שנתרמו על ידי מדינות ערב למשפחות עקורות - כשלושת אלפים שקלים למשפחה, (800 דולר). חמאס משתמש בכספים אלו, יחד עם מסי מעבר על משאיות סיוע, כדי לשלם משכורות ללוחמיו ולעובדי המדינה שלו.

לפי הדיווחים חמאס מצליח לשלם משכורות מלאות ללוחמיו ולשלם משכורות חלקיות ליותר מ־27 אלף עובדים, בנוסף יש יותר מ־30 אלף עובדים שמקבלים משכורות דרך מערכת תשלום סודית מבוססת מזומן שמפיצה מעל שבעה מיליון דולר.

נהגי משאיות סיוע נאלצים לשלם מסי מעבר על מזון, מים, תרופות, אוהלים ושמיכות - סכומים הנעים בין 50 אלף ל־100 אלף שקלים, או לוותר על עד חמישים אחוז מהמטען. במקרים מסוימים, חמאס החרים 200 בלוני גז ממשאית אחת והרוויח עשרות אלפי דולרים.

חמאס שולט גם בהפצת הסיוע באמצעות רשת של חמולות, כנופיות וועדות עממיות ששומרות חלק מהסיוע לעצמן ומעבירות את השאר למחסני הארגון. קבוצות אלו מקבלות תשלומים חודשיים של כ־10 אלף דולר. תושבים מדווחים כי סחורות חיוניות כמו מזון, קמח ומים נמכרות במחירים מופקעים, לעיתים פי עשרים עד שלושים ממחירן המקורי.

מחיר חפיסת סיגריות הגיע ל־1,200 דולר. חמאס גם גובה מסים מסוחרים ומנפח את עלות הסחורות עד פי מאה ממחירן המקורי.

המערכת מנוהלת ביד ברזל. חמאס מפזר יחידות ביטחון במסגדים ובמחנות עקורים כדי לוודא שהסיוע מגיע רק לנאמנים. תושבים שסטו מהקו או הואשמו בגניבה הושפלו ואף הוצאו להורג בפומבי.

לפי הדיווחים, חמאס מצליח לשלם משכורות מלאות ללוחמיו ומשכורות חלקיות ליותר מ־27 אלף עובדים. בנוסף, יותר מ־30 אלף עובדים מקבלים משכורות דרך מערכת תשלום סודית מבוססת מזומן שמפיצה מעל שבעה מיליון דולר.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר