חמאס ממשיך לנצל את הסיוע ההומניטרי כדי לממן את מנגנוני השלטון והלחימה שלו, גם בזמן שתושבי עזה נאבקים לשרוד ברצועה.

מהעדויות האחרונות עולה כי הארגון גובה תשלום על האוהלים שנתרמו על ידי מדינות ערב למשפחות עקורות - כשלושת אלפים שקלים למשפחה, (800 דולר). חמאס משתמש בכספים אלו, יחד עם מסי מעבר על משאיות סיוע, כדי לשלם משכורות ללוחמיו ולעובדי המדינה שלו.

לפי הדיווחים חמאס מצליח לשלם משכורות מלאות ללוחמיו ולשלם משכורות חלקיות ליותר מ־27 אלף עובדים, בנוסף יש יותר מ־30 אלף עובדים שמקבלים משכורות דרך מערכת תשלום סודית מבוססת מזומן שמפיצה מעל שבעה מיליון דולר.

נהגי משאיות סיוע נאלצים לשלם מסי מעבר על מזון, מים, תרופות, אוהלים ושמיכות - סכומים הנעים בין 50 אלף ל־100 אלף שקלים, או לוותר על עד חמישים אחוז מהמטען. במקרים מסוימים, חמאס החרים 200 בלוני גז ממשאית אחת והרוויח עשרות אלפי דולרים.

חמאס שולט גם בהפצת הסיוע באמצעות רשת של חמולות, כנופיות וועדות עממיות ששומרות חלק מהסיוע לעצמן ומעבירות את השאר למחסני הארגון. קבוצות אלו מקבלות תשלומים חודשיים של כ־10 אלף דולר. תושבים מדווחים כי סחורות חיוניות כמו מזון, קמח ומים נמכרות במחירים מופקעים, לעיתים פי עשרים עד שלושים ממחירן המקורי.

מחיר חפיסת סיגריות הגיע ל־1,200 דולר. חמאס גם גובה מסים מסוחרים ומנפח את עלות הסחורות עד פי מאה ממחירן המקורי.

המערכת מנוהלת ביד ברזל. חמאס מפזר יחידות ביטחון במסגדים ובמחנות עקורים כדי לוודא שהסיוע מגיע רק לנאמנים. תושבים שסטו מהקו או הואשמו בגניבה הושפלו ואף הוצאו להורג בפומבי.

