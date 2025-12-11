טראמפ, יאיר גולן, טלי גוטליב ויאיר לפיד ( צילומים: שאטרסטוק, פלאש90 )

במסגרת "מגזין כיכר" השבועי אנו שמחים לחנוך מדור חדש - "לא תאמינו שהם אמרו את זה", במסגרתו נביא בפניכם ציטוטים של מנהיגים, אישים פוליטיים ואחרים - שנדמה כי אין שום סיכוי שהם אכן אמרו את זה, אבל אז תגלו שהם אמרו גם אמרו. שנתחיל?

בתגובה לאמירה של מנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און שקרא לו "זקן", במסגרת העימות בין המנהיגים, צייץ הנשיא דונלד טראמפ בטוויטר ב-11 בנובמבר 2017:

"למה שקים ג'ונג און יעליב אותי בכך שיקרא לי 'זקן', כשאני לעולם לא אקרא לו 'נמוך ושמן'? ובכן, אני כל כך משתדל להיות חבר שלו - ואולי יום אחד זה יקרה!”.

בהקלטה שנחשפה משנת 2006, תא”ל דאז יאיר גולן אמר כי "בלתי נסבל" שחיילים ישראלים מסכנים אזרחים פלסטינים במקום את עצמם.

וכה היו דבריו:

"בנוכחות אזרחים אנו לוקחים על עצמנו סיכונים, ובצדק. זה בלתי מתקבל על הדעת שבשם מניעת סיכונים נחליט שעכשיו אנחנו הולכים לכסח בניין דירות”.

בתוכנית "הפטריוטים" ששודרה ב-23 לדצמבר 2023, אמרה חברת הכנסת טלי גוטליב למנחה ינון מגל שטען כי יש לימין “הנהגה נפלאה”:

"הסגנון שאלות שלך מדגים בדיוק למה הימין לעולם לא יכול להיות רציני. אם הימין מורכב רק מבובות ומנהיג, זה לא ימין".

בהקלטות שנחשפו ב-c14 לפני מספר חודשים, נשמע נשיא העליון יצחק עמית בהתבטאות קיצונית, במהלך שיחה לפני גיוס בפני תלמידי תיכון.

"תעשה לי טובה. עזוב אותי ממה שנקרא בשפה שלנו – דמוקרטיה אלקטורלית. זה מזכיר לי, את ארבעת הזאבים והכבשה שעשו הצבעה את מי נאכל לארוחת הערב – זו דמוקרטיה של כיתה ד', סליחה. דמוקרטיה זה לא רק שהרוב קובע, כי יש זכויות מסוימות שנועדו להגן על המיעוט, ונועדו גם לשמור על ערכים מסוימים. הרעיון של 'הרוב קובע' זו דמוקרטיה שאני קורא לה דמוקרטיה אלקטורלית, אבל היא מאוד נחותה".