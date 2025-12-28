בית המשפט העליון בשבתו כבג״ץ הורה הערב (ראשון) על הקפאת הבחירות לרב העיר תל אביב יפו, וקבע כי הן לא יתקיימו בשלב זה עד ל־31 בינואר 2026. ההחלטה התקבלה בעקבות עתירה שהוגשה נגד הליך הבחירה, ונוכח קשיים שעלו בהתנהלות ועדת הבחירות ובהרכב נציגי השר לשירותי דת בגוף הבוחר.

ההחלטה ניתנה על ידי נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, לאחר שהתברר כי מאז הגשת העתירה הועבר מידע נוסף שלא הוצג במלואו בפני מועצת עיריית תל אביב יפו בעת שאישרה את רשימת נציגי השר.

עוד צוין בהחלטה כי גם לשיטת המדינה קיימים בשלב זה היבטים הטעונים בדיקה נוספת, וכי לא ניתן לקדם את הבחירות במועדן המקורי מבלי לקיים דיון משלים ומסודר במועצת העיר.

בפועל קבע בית המשפט כי לוחות הזמנים אינם מאפשרים קיום דיון כזה לפני מועד הבחירות שנקבע ל־6 בינואר 2026, ולכן הוציא צו ארעי הדוחה את הבחירות. הצדדים נדרשו לעדכן את בג״ץ עד ל־28 בינואר ולאחר מכן תתקבל החלטה באשר להמשך ההליך.

העתירה בתל אביב הוגשה לבג"ץ ע"י שורת חברי מועצה בעיריית תל אביב-יפו נגד השר לשירותי דת והוועדה לבחירת רב עיר, ובה ביקשו לבטל את ההליך למינוי הרב הראשי לעיר.

מדובר בעתירה משותפת של סיעות רבות בעיר, ובהן סיעת "מאמינים" של סגן ראש העיר וחבר המועצה חיים גורן, סיעת מרצ וסיעת יש עתיד, ובה ביקשו צו מבג"ץ לבטל את החלטת הועדה לבחירת רב לעיר - שהחליטה למנות 21 נציגי ציבור המועמדים לאספה שתבחר רב ראשי.

נטען כי הוועדה לא התייעצה עם מועצת העיר כמתחייב בתקנות. כאמור, טרם נבחר רב אך הוצגו שורת מועמדים, והעותרים טוענים שאין להם יכולת בתנאים הנוכחיים לבחון אותם. בתל אביב אין רב ראשי כבר כמה שנים.