בשעה האחרונה הדיון בבג"ץ בעתירות נגד הדחת היועמ"שית גלי בהרב מיארה החל, אך מאחר והממשלה החרימה אותו ואף נציג לא הגיע, נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית החליט לבטלו.

עמית אמר בקצרה כי "בהיעדר התייצבות מטעם הממשלה - לא מוצאים טעם בקיום הדיון. ניתן את פסק הדין בהסתמך על החומר, אנחנו לא רואים טעם לקיים דיון במעמד צד אחד, מול שער ריק". "אתם יכולים ללכת", אמר.

שבעה שופטים התכנסו כדי לדון בעתירות בהרכב מורחב: הנשיא עמית, המשנה נעם סולברג והשופטים חאלד כבוב, דוד מינץ, אלכס שטיין, עופר גרוסקופף וגילה כנפי-שטייניץ. לאחר דבריו של עמית התפתחה מהומה באולם.

על פי דיווח של מוטי קסטל, בכיר בממשלה הגיב לביטול הדיון בבג"ץ ואמר: "דרשנו שפרקליטות המדינה תייצג את הממשלה, כפי שראוי. במקום זאת, פרקליטות המדינה החליטה לייצג את עמדתה האישית של עו"ד בהרב מיארה. אנחנו לא נשתתף בהליך הפסול הזה וניתן לו לגיטימציה".

לדבריו, "אפילו בדיקטטורות חשוכות, דיונים בבתי משפט מתנהלים במעמד שני הצדדים. רק במדינת ישראל, לממשלת ישראל אין אפשרות לתת את עמדתה באמצעות פרקליטות המדינה".