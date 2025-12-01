כיכר השבת
מהומה פרצה במקום | תיעוד

לאחר שהממשלה החרימה: הנשיא עמית ביטל את הדיון על פיטורי היועמ"שית

לאחר שהממשלה החרימה את הדיון בבג"ץ שעסק בהדחת היועמ"שית גלי בהרב מיארה, נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית החליט לבטלו | לדבריו, "אנחנו לא רואים טעם לקיים דיון במעמד צד אחד, מול שער ריק" | לאחר דבריו של עמית התפתחה מהומה באולם (משפט)

הודעת הנשיא עמית - והמהומה שפרצה במקום (צילום: אתר בית המשפט)

בשעה האחרונה הדיון בבג"ץ בעתירות נגד הדחת היועמ"שית גלי בהרב מיארה החל, אך מאחר והממשלה החרימה אותו ואף נציג לא הגיע, השופט יצחק עמית החליט לבטלו.

עמית אמר בקצרה כי "בהיעדר התייצבות מטעם הממשלה - לא מוצאים טעם בקיום הדיון. ניתן את פסק הדין בהסתמך על החומר, אנחנו לא רואים טעם לקיים דיון במעמד צד אחד, מול שער ריק". "אתם יכולים ללכת", אמר.

שבעה שופטים התכנסו כדי לדון בעתירות בהרכב מורחב: הנשיא עמית, המשנה נעם סולברג והשופטים חאלד כבוב, דוד מינץ, אלכס שטיין, עופר גרוסקופף וגילה כנפי-שטייניץ. לאחר דבריו של עמית התפתחה מהומה באולם.

על פי דיווח של מוטי קסטל, בכיר בממשלה הגיב לביטול הדיון בבג"ץ ואמר: "דרשנו שפרקליטות המדינה תייצג את הממשלה, כפי שראוי. במקום זאת, פרקליטות המדינה החליטה לייצג את עמדתה האישית של עו"ד בהרב מיארה. אנחנו לא נשתתף בהליך הפסול הזה וניתן לו לגיטימציה".

לדבריו, "אפילו בדיקטטורות חשוכות, דיונים בבתי משפט מתנהלים במעמד שני הצדדים. רק במדינת ישראל, לממשלת ישראל אין אפשרות לתת את עמדתה באמצעות פרקליטות המדינה".

