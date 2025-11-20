האיש שנקלע לראש סדר היום בפרשת הפצ"רית, הוא השופט אשר קולה, שהוא שופט בדימוב ונציב תלונות הציבור על שופטים, בריאיון שהעניק היום (חמישי) הוא הסביר שהוא כלל לא מכיר את שר המשפטים יריב לוין.

בריאיון לכאן חדשות, אמר קולה: "ביקשתי מהמשטרה להעביר לי את חומרי חקירה רק לאחר שקיבלתי את כתב המינוי כחוק, אך היה לי ברור שלא יעבירו לי - וזה בסדר. בצדק הם לא העבירו מאותו הרגע והלאה והמשטרה אמרה 'עכשיו אני פועלת עצמאית, כי לא יודעת מה לעשות'. וזאת הייתה עיקר מטרתי, שהמשטרה תעבוד לבד, בלי הנחיה כזו אחרת, כדי שלא יהיה חשש ולו קל שבקלים שמישהו ניסה להטות, לשבש או לרמז".

"חלק מהציבור", טען קולה: "חושב שגם היועמ"שית ידעה או לא. בואו נבדוק את זה אחת ולתמיד, בנפש חפצה וביושר".

לגבי הקשר שלו עם יריב לוין, הוא אמר: "לא הכרתי את לוין לפני כן, מאז שנכנסתי לתפקידי כנציב לא דיברתי עם השר. אני אדם עצמאי, בלתי מונחה, באמת המידה של החוק, מורת הדין ומורא השמיים. לא חשוב מי מינה, מה מינה ולמה מינה - צריך לבדוק את הנושא הזה. שר המשפטים פעל נכון בסיטואציה, בג"ץ אמר את זה".

"יש פה מקרה נדיר של ניגוד עניינים של היועמ"שית", הטיח קולה באותו הקשר והוסיף: "וזה צריך להבדק, עד שלא נבדק זה מעלה עננה. ואת העננה הזו צריך להסיר מעל סדר יומנו. זה אירוע שלא קרה בתולדות המדינה, וצריך לבדוק אותו. ואני מקווה שיימצא האדם שיהיה מוכן לקחת על עצמו את המשימה הזו, ויעמוד בתנאים של בג"ץ ויבדוק את זה".

מדוע הוא הסכים לקחת על עתצמו את החקירה, אמר קולה: "חשבתי שלטובת מדינת ישראל טוב שהדבר הזה ייבדק, זאת הסיבה היחידה שהסכמתי להכניס את ידיי וראשי, לא הסתכלתי במבט פוליטי, אני לא איש פוליטי".