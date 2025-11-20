כיכר השבת
הפרשייה שהרעידה את המדינה

"לשבש או לרמז" | השופט קולה חשף: האם יש לו היכרות מוקדמת עם יריב לוין?

פרשיית הפצ"רית לא יורדת מסדר היום ולמרות שמנסים להקטין אותה, כדי להגן כביכול על מערכת המשפט, השופט קולה שמונה בידי שר המשפטים, מבהיר מדוע הוא הסכים לקחת על עצמו את החקירה והבהיר גם מה רמת הקשר שלו עם שר המשפטים יריב לוין (חדשות משפט)

היועמ"שית והשר לוין (צילום: יהונתן זינדל , ואורן בן חקון - פלאש 90)

האיש שנקלע לראש סדר היום בפרשת הפצ"רית, הוא השופט אשר קולה, שהוא שופט בדימוב ונציב תלונות הציבור על שופטים, בריאיון שהעניק היום (חמישי) הוא הסביר שהוא כלל לא מכיר את שר המשפטים יריב לוין.

בריאיון לכאן חדשות, אמר קולה: "ביקשתי מהמשטרה להעביר לי את חומרי חקירה רק לאחר שקיבלתי את כתב המינוי כחוק, אך היה לי ברור שלא יעבירו לי - וזה בסדר. בצדק הם לא העבירו מאותו הרגע והלאה והמשטרה אמרה 'עכשיו אני פועלת עצמאית, כי לא יודעת מה לעשות'. וזאת הייתה עיקר מטרתי, שהמשטרה תעבוד לבד, בלי הנחיה כזו אחרת, כדי שלא יהיה חשש ולו קל שבקלים שמישהו ניסה להטות, לשבש או לרמז".

"חלק מהציבור", טען קולה: "חושב שגם היועמ"שית ידעה או לא. בואו נבדוק את זה אחת ולתמיד, בנפש חפצה וביושר".

לגבי הקשר שלו עם יריב לוין, הוא אמר: "לא הכרתי את לוין לפני כן, מאז שנכנסתי לתפקידי כנציב לא דיברתי עם השר. אני אדם עצמאי, בלתי מונחה, באמת המידה של החוק, מורת הדין ומורא השמיים. לא חשוב מי מינה, מה מינה ולמה מינה - צריך לבדוק את הנושא הזה. שר המשפטים פעל נכון בסיטואציה, בג"ץ אמר את זה".

"יש פה מקרה נדיר של ניגוד עניינים של היועמ"שית", הטיח קולה באותו הקשר והוסיף: "וזה צריך להבדק, עד שלא נבדק זה מעלה עננה. ואת העננה הזו צריך להסיר מעל סדר יומנו. זה אירוע שלא קרה בתולדות המדינה, וצריך לבדוק אותו. ואני מקווה שיימצא האדם שיהיה מוכן לקחת על עצמו את המשימה הזו, ויעמוד בתנאים של בג"ץ ויבדוק את זה".

מדוע הוא הסכים לקחת על עתצמו את החקירה, אמר קולה: "חשבתי שלטובת מדינת ישראל טוב שהדבר הזה ייבדק, זאת הסיבה היחידה שהסכמתי להכניס את ידיי וראשי, לא הסתכלתי במבט פוליטי, אני לא איש פוליטי". 

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (97%)

לא (3%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר