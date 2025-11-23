כיכר השבת
התערבות ישירה

דרמה בהמשכים: בג"ץ דורש מלוין לנמק מדוע לא יבוטל מינוי המפקח על החקירה

נשיא ביהמ"ש העליון יצחק עמית הורה לעכב את מינויו של בן-חמו למפקח על חקירת האלופה יפעת תומר-ירושלמי, אשר חשודה בהדלפה ושיבוש חקירת סרטון ההתעללות משדה תימן | לשכת עורכי הדין: המינוי הוא "ניסיון להתערבות פוליטית לחקור את היועמ"שית באזהרה (בארץ)

יריב לוין במליאה | ארכיון (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

בית המשפט העליון (בג"ץ) הוציא הערב (ראשון) צו על תנאי המורה לשר המשפטים, יריב לוין, לנמק מדוע לא יבוטל מינויו של השופט בדימוס יוסף בן-חמו לתפקיד המפקח על חקירת הפרקליטה הצבאית הראשית (הפצ"רית).

נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, והשופטים יעל וילנר וחאלד כבוב, קבעו בנוסף כי המינוי יעוכב עד למתן החלטה אחרת – ובכך למעשה האריכו את ההקפאה הראשונית שהוציא הנשיא עמית בשבוע שעבר.

טענת לשכת עורכי הדין: "התערבות פוליטית"

החלטת בג"ץ ניתנה בעקבות עתירה שהגישה לשכת עורכי הדין, בראשות עמית בכר. לשכת עורכי הדין טענה כי מינויו של בן-חמו:

"חותר תחת קביעת בג"ץ, וניסיון מובהק להתערבות פוליטית של לוין בחקירה כדי להשיג את המטרה היחידה שחשובה לו ושסומנה מראש: לחקור את היועמ"שית באזהרה ולהביא להדחתה".

רקע: חקירת הפצ"רית לשעבר

שר המשפטים לוין הודיע רשמית ביום חמישי על מינויו של בן-חמו למפקח על חקירת הפרשה שבה חשודה הפצ"רית לשעבר, האלופה יפעת תומר-ירושלמי.

החשד בפרשה מתמקד במעורבות לכאורה של הפצ"רית בהדלפת סרטון ההתעללות בעציר פלסטיני במחנה שדה תימן, וכן במעורבותה בשיבוש חקירת ההדלפה עצמה.

החלטת לוין למנות גורם מפקח הגיעה לאחר שבג"ץ עצמו הסמיך את שר המשפטים למנות גורם שיפקח על חקירת הפרשה במקומן של היועצת המשפטית לממשלה (גלי בהרב-מיארה) ופרקליטות המדינה. מינויו של בן-חמו אף אושר על ידי ממלא מקום נציב שירות המדינה, פרופ' דניאל הרשקוביץ.

1
למנות מיד עכשיו מ"מ לבן חמו - חנה קלר. היא בדרגת ניצב במשטרה. היתה יועמשית של משרד הפנים חוקרת משפטנית. ישרה כמו סרגל. אשת הרב אהרון קלר שהיה הרב של נהריה.
הרב

