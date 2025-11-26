חקירת פשרת שדה תימן: הפרקליטות ושר המשפטים יריב לוין מסרו היום (רביעי) את תשובותיהם לבג"ץ בנוגע למינויו של השופט בדימוס יוסף בן חמו לאחראי על חקירת הפצ"רית - ברקע הדלפת הסרטון מבסיס שדה תימן שפגע בחיילי צה"ל.

לדברי הפרקליטות: "שר המשפטים פעל בניגוד לקביעת פסק הדין ולאמות המידה המפורשות שנקבעו בו, וכן בניגוד לפרשנות המתחייבת להפעלת הסמכות הקבועה בחוק שירות המדינה".

בנוסף נטען כי לוין "לא הטיל את התפקיד על מי שהינו עובד מדינה בכיר - דרישה מהותית שמעוגנת הן בחוק עצמו, והן בפסק הדין של בית המשפט. הוא הטיל את התפקיד על מי שגויס כ'עובד מדינה לרגע', לצורך זה בלבד".

השר לוין השיב לבג"ץ וטען כי "כל שעה שחולפת מגבירה את החשש לשיבוש החקירה בידי המעורבים בפרשה, לנזק ראייתי בלתי הפיך, ומהווה סכנה לעצם היכולת לרדת לחקר האמת. בית המשפט לא יוכל לומר שוב שבכירי מערכת המשפט הוליכו אותו שולל. ההיסטוריה תשפוט מי פעל לחקר האמת ולמען שלטון החוק, ומי עשה כל שלאל ידו כדי להסתיר, לכסות, לדחות, לשבש ולסכל".

לוין אף הוסיף וטען כי השופט בן חמו הינו "עובד מדינה בכיר, משפטן מובהק, שתחום עיסוקו בעבר היה כרוך בהפעלת שיקול דעת בתחום התביעה והחקירה הפלילית, ללא זיקה פוליטית, ומינויו בוצע בהתאם לאמות המידה שנקבעו בפסק הדין. נוכח חומרת האירועים, מצופה היה מכל הצדדים לפעול לקידום מינויו של השופט בן חמו".