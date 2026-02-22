ימנע את התערבות בג"ץ: המהלך של הקואליציה לקידום החוק הדרמטי

הקואליציה תקים מחר (שני) מחדש את הוועדה המיוחדת שדנה בעבר בחוק שנועד למנוע מבג"ץ לדון במינויי או פיטורי שרים - חוק יסוד הממשלה (תיקון מספר 13). הוועדה תתכנס ב-10:00.

לפי הצעת החוק, בג"ץ לא יוכל לערוך ביקורת שיפוטית על מינויי של שרים, אלא רק במקרים שקבועים בחוק. ההצעה יכולה לאפשר למי שהורשעו בדין להתמנות לתפקיד של שר. זאת בניגוד למצב כיום, שבו בג"ץ יכול לערוך ביקורת שיפוטית על כלל המינויים. המשמעות היא ששרים יוכלו לכהן עם כתבי אישום.

החוק נעצר בפעם האחרונה אחרי ההצבעה לקריאה שנייה ושלישית בוועדה, והשבוע תקיים הקואליציה מחדש את הדיון בחוק בעקבות דרישה של הייעוץ המשפטי לדון עליו שוב לפני ההעלאה להצבעה שנייה ושלישית.

לפני כמעט שלוש שנים, בחודש מרץ 2023, אישרה מליאת הכנסת בקריאה ראשונה את חוק יסוד: הממשלה (תיקון כשירותם של שרים וסגני שרים). ההצבעה נערכה בתום דיון ארוך וסוער במליאה, והחוק עבור עם רוב של 63 תומכים מול 55 מתנגדים.

לפי החוק, בית המשפט לא יוכל להביע ביקורת שיפוטית לעניין מינוי שרים וזהותם בטענה שהדבר נמצא ב"ליבת הפעילות הדמוקרטית" ופסילת מינוי של שר על ידי בית המשפט היא פגיעה ברצון הבוחר.

מלשכת יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי נמסר: "ש"ס תומכת בחוק בן גביר. הסמכות הבלעדית למינוי ופיטורי שרים נתונה לראש הממשלה בלבד, וכך ראוי שיהיה במדינה דמוקרטית.

עם זאת יובהר: יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי אינו זקוק לחוק זה ואינו מעוניין להתמנות לשר בממשלה הנוכחית".

יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד תקף: "במקום להילחם בשחיתות, הממשלה הופכת אותה לחוק. גנבת? רימית? לקחת שוחד? ברוך בואך לממשלת נתניהו.

בסוף מי שמשלם את החשבונות האלה הם האזרחים. אנחנו נלחם בחוק הזה בכל הכוח, ואחרי הבחירות נחזיר לכם את הכסף".