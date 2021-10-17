העוגיות הקלות להכנה (אפילו לא דורשות מיקסר) והכה ערבות לחך הללו, כוללות את הירק האהוב עלינו, הגזר, עם שילוב מושלם של קינמון ודבש, שיבולת שועל וקמח מלא. הן מושלמות לפתיחת היום עם כוס משקה חם, בלי מצפון (מתכונים, אוכל)
נמצא המרק המושלם לימים קודרים! למה מושלם? כי יש לו טעם עדין ונפלא שגם ילדים לא יוכלו לסרב לו, ועוד לא התחלנו לדבר על הצבע שלו - כתום ומלא אופטימיות. מתכון למרק גזר עם כרישה שמגישים עם לחם קלוי וחמאה (מתכונים, אוכל)
אחת התוספות הפופולריות על השולחן מבית העדה הצפון אפריקאית: מתכון להכנת סלט גזר מרוקאי. לעומת הגרסה המוסלמית המתוקה, היהודים אוהבים את הסלט פיקנטי ביתי. וכדאי שתדעו: בסלט המקורי אין חומץ כלל (מתכונים, אוכל)