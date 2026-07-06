תעלומת 12 האבנים בגזר וההשפעה על תולדות החשמונאים

12 האבנים ( צילום: ישראל שפירא )

פרק ג': כאן, על האדמה שאנחנו עומדים עליה, קרה בשנת תרי"ט לאלף הרביעי (142 לפנה"ס) אחד הרגעים המשמעותיים ביותר בתולדות החשמונאים. כדי להבין מה קרה - צריך להבין מה הייתה גזר לפני הכיבוש.

גזר הייתה מרכז הכוחות היווניים-סלאוקיים בכל השפלה. ממנה יצאו הכוחות להילחם ביהודה המכבי בקרב בית חורון. אחרי הפסדים נוספים, נסוגו הכוחות היווניים לגזר ושם התבצרו. בשנים הבאות שימשה כמוצב יווני שמשם יצאו תקיפות על יהודה. היא הייתה קוץ בעורף החשמונאים. שלוש ערים, שלושה שערים זהים - תכנית אחת, אדריכל אחד ומלך אחד שמונה שורות חרוטות על אבן קטנה הפכו לאחד הממצאים החשובים שנמצאו בארץ

12 האבנים ( צילום: ישראל שפירא )

שמעון החשמונאי - אחיו של יהודה המכבי, עשה מה שאחיו לא הצליחו. הטיל מצור. בספר מקבים מתואר שהשתמש ב"לפוליס" - מגדל מצור ניע, והבקעה בחומה נעשתה בכוח הזרוע. הכיבוש היה מוחלט. שמעון הגלה את האוכלוסייה היוונית, טיהר את הבית מכל שריד לעבודה זרה, ויישב יהודים במקומם. ספר מקבים א' מתאר: "ויסר ממנה את כל הטומאה". עיר יהודית חדשה.

אבל מה שנתן לכיבוש הזה את משמעותו האמיתית הוא מה שבא אחריו. גזר ויפו - שתיהן נפלו יחד. וזה פתח לחשמונאים את הדרך לים. לראשונה מאז ימי בית ראשון ישבה ממלכה יהודית על שפת הים התיכון ויצאו ספינות סחר לעולם הגדול. שנת ד'תרי"ט - שנת תרי"ט לאלף הרביעי (142 לפנה"ס) - נחשבה לשנה הראשונה לספירה החדשה של ממלכת החשמונאים. הממלכה העצמאית הראשונה מאז ימי צדקיהו אחרון מלכי בית דוד.

ויש פה עדות אנושית. אחד השבויים שנשארו בעיר לאחר הכיבוש לקח אבן וחרט עליה ביוונית: "פמפרס אומר מי יתן ותרד אש השמים על בית שמעון". שבוי שרוטן, כועס, חסר אונים, חרט את קללתו בסלע. האבן הזו שרדה אלפיים ומאה שנה.

תעלומת 12 האבנים

ועכשיו, עמדו מול שורת האבנים. עשר אבני גיר עומדות בשורה, בגדלים שונים, הגדולה גבוהה יותר מאדם בוגר, הקטנה בגובה ילד. זה אחד הממצאים המסתוריים ביותר באתר. מי הציב אותן? מדוע? הדעות חלוקות.

12 האבנים ( צילום: ישראל שפירא )

יש הטוענים שמדובר בברית של שנים עשר שבטים - מסורת שמוכרת לא רק מהתנ"ך אלא מתרבויות עתיקות ברחבי העולם הקדום. אחרים טוענים שזה מקום כנעני, שם הקריבו, שם התפללו. יש האומרים שהמדובר בסגנון של איי הפסחא עליהם הרחבנו בעבר במדור זה. ומקאליסטר הארכיאולוג מצא ליד המצבות כדים ובתוכם שרידי תינוקות - ממצא שמרמז על דברים נוראיים הרבה יותר. ויש גם אגן אבן גדול, כנראה לנסכים, לשפיכת שמן או יין בטקס.

חוקר א"י ז'אבו ארליך הי"ד, שסייר כאן עמי, סיבר את אוזני שעולם המחקר לא יודע בברור מה קרה כאן, לדבריו: "כל הצעה אפשרית לזיהוי אבני הענק הללו תתקבל בברכה אצל עולם המחקר".

המשך יבוא...