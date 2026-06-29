שלוש ערים, שלושה שערים זהים - תכנית אחת, אדריכל אחד ומלך אחד

פרק א': עמדו רגע ותסתכלו סביב. מהגבעה הזאת רואים בבהירות את עמק איילון, את מישור החוף מאפק בצפון ועד אשקלון בדרום. זו לא מקריות. מי ששלט על תל גזר שלט על הדרך הגדולה ביותר בעולם הקדום - "דרך הים".

הדרך שחיברה מצרים לעיראק, שחצתה את כל המזרח התיכון, עברה פה בדיוק. וכאן היה גם המפגש עם הדרך הראשית מיפו לירושלים. כל מי שנסע מצפון לדרום וכל מי שנסע מהים להרי ירושלים - עבר כאן. מי ששלט על גזר שלט על הלוגיסטיקה של כל המזרח התיכון (וארץ ישראל כידוע הייתה מעבר עתיק בין אסיה לאפריקה).

זו הסיבה שגזר מוזכרת במכתבי אל עמרנה - מסמכים מצריים מהמאה הארבע עשרה לפני הספירה שנמצאו במצרים, ובהם התכתבויות של שלושה ממלכי גזר עם שליטיהם המצריים. מלך קטן בשפלה בכנען כותב לפרעה?

אלא ההסבר הוא כי גזר הייתה חשובה כל כך שמצרים רצתה לדעת מה קורה פה. ואחד מהמכתבים מגלה עד כמה הדרכים בעמק איילון היו שדה מלחמה: מלך גזר ממש כאן, שולט על העמק, תפס שיירה שנשלחה למצרים - ושלח לפרעה בקשת עזרה. זו גם הסיבה שפרעה כמובא בספר מלכים, כבש את גזר, שרף אותה ואז נתן אותה כנדוניה לבתו, אשת שלמה. מתנה לחתן.

ועכשיו, סיפור שהדהים את הקהילה הארכיאולוגית בארץ ובעולם. בשנת תשי"ח (1958) ישב פרופ' יגאל ידין בחדרו בירושלים, לאחר שסיים לחפור בחצור. הוא פתח את ספר מלכים א' פרק ט' וקרא: "ויבן שלמה את חצור ואת מגידו ואת גזר". שלוש ערים. פסוק אחד.