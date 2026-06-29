פרק א': עמדו רגע ותסתכלו סביב. מהגבעה הזאת רואים בבהירות את עמק איילון, את מישור החוף מאפק בצפון ועד אשקלון בדרום. זו לא מקריות. מי ששלט על תל גזר שלט על הדרך הגדולה ביותר בעולם הקדום - "דרך הים".
הדרך שחיברה מצרים לעיראק, שחצתה את כל המזרח התיכון, עברה פה בדיוק. וכאן היה גם המפגש עם הדרך הראשית מיפו לירושלים. כל מי שנסע מצפון לדרום וכל מי שנסע מהים להרי ירושלים - עבר כאן. מי ששלט על גזר שלט על הלוגיסטיקה של כל המזרח התיכון (וארץ ישראל כידוע הייתה מעבר עתיק בין אסיה לאפריקה).
זו הסיבה שגזר מוזכרת במכתבי אל עמרנה - מסמכים מצריים מהמאה הארבע עשרה לפני הספירה שנמצאו במצרים, ובהם התכתבויות של שלושה ממלכי גזר עם שליטיהם המצריים. מלך קטן בשפלה בכנען כותב לפרעה?
אלא ההסבר הוא כי גזר הייתה חשובה כל כך שמצרים רצתה לדעת מה קורה פה. ואחד מהמכתבים מגלה עד כמה הדרכים בעמק איילון היו שדה מלחמה: מלך גזר ממש כאן, שולט על העמק, תפס שיירה שנשלחה למצרים - ושלח לפרעה בקשת עזרה. זו גם הסיבה שפרעה כמובא בספר מלכים, כבש את גזר, שרף אותה ואז נתן אותה כנדוניה לבתו, אשת שלמה. מתנה לחתן.
ועכשיו, סיפור שהדהים את הקהילה הארכיאולוגית בארץ ובעולם. בשנת תשי"ח (1958) ישב פרופ' יגאל ידין בחדרו בירושלים, לאחר שסיים לחפור בחצור. הוא פתח את ספר מלכים א' פרק ט' וקרא: "ויבן שלמה את חצור ואת מגידו ואת גזר". שלוש ערים. פסוק אחד.
ידין חשב, רגע. בחצור מצאנו שער מלכותי מיוחד - שישה חדרים, שתי מגדלות, תכנית אחת. ובמגידו חפרו אמריקאים שנים קודם לכן ומצאו שער זהה. אם שלמה בנה שלוש ערים, ומסתבר שאותם בנאים בנו אותם, הרי שחייבת להיות בגזר אותה תכנית בדיוק. הוא שלח הודעה דחופה לצוות שחפר בגזר: "חפשו שם שער בגודל כזה וכזה". וכן - הם מצאו. אותו שער בדיוק. שלוש ערים, שלושה שערים זהים, תכנית אחת, אדריכל אחד, ומלך אחד.
ויליאם דיוור שחפר כאן בשנות השישים אישר סופית: שער מהמאה העשירית לפנה"ס - תקופת שלמה ממש.
ויש כאן עוד שיעור חשוב: מקאליסטר, שחפר כאן בתחילת המאה, מצא את אותו שער, אבל לא הבין מה הוא מחזיק בידיו. הוא כינה אותו "מצודה מכבית" וייחס אותו לחשמונאים, טעה בכמעט שמונה מאות שנה.
המשך יבוא...
- ישראל שפירא - היסטוריון ומרצה בכיר, חוקר ארץ ישראל ומדריך טיולים | מחבר הספרים 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים', 'עזה מאז ולתמיד', 'המקומות הקדושים בלבנון', ו'סודות המכבים' | לתגובות, הערות, לשליחת חומרים ורעיונות ולהזמנת הרצאות, נא לפנות לכתובת אימייל: sisraerl@gmail.com
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