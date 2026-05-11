כיכר השבת
זעזוע בצרפת

בעיר הימין הקיצוני: העירייה "חגגה" עם ההמנון הנאצי | צפו

זעזוע בעיר קרפנטרה לאחר שההמנון הלאומי של משטר וישי הושמע בבניין העירייה ביום הניצחון על גרמניה הנאצית | ראש העיר מהימין הקיצוני אמר שאין לו קשר לאירוע, וכי הוא מתכוון להגיש תלונה במשטרה (חדשות, בעולם) 

ההמנון שהושמע ברחובות קרפנטרה
ההמנון שהושמע ברחובות קרפנטרה

חקירה פלילית נפתחה בעקבות השמעת שיר הלל למרשל פטן יימח שמו במהלך חגיגות יום הניצחון על גרמניה הנאצית בעיר קרפנטרה.

​חקירה בגין "הסתה לשנאה" נפתחה ביוזמת הפרקליטות בצרפת, לאחר שבמהלך טקסי ה-8 במאי בעיר קרפנטרה הושמע השיר "מרשל, הנה אנחנו" המזוהה עם משטר וישי. השיר, המהלל את המרשל פטן ששיתף פעולה עם הנאצים, הדהד ברמקולים במרכז העיר כחלק מרשימת השמעה שכללה שירי שחרור וניצחון.

​ראש עיריית קרפנטרה, הרווה דה לפינו, המשתייך למפלגת הימין "האיחוד הלאומי", הגיב בחריפות לאירוע והודיע על כוונתו להגיש תלונה בגין מעשה זדון. דה לפינו ציין כי הוא נתון למתקפה פוליטית בעקבות המקרה והבהיר: "אני תחת גל של עלבונות ורמיזות מעוררות בחילה. אני פשוט אומר למקטרגים שלי, לא העירייה ולא ראש העיר עומדים מאחורי השידור הזה".

​מנגד, בתחנת הרדיו המקומית שהייתה אחראית על הצד הטכני של הטקס, טוענים כי לא הייתה כוונה אידיאולוגית מאחורי המעשה. מנהל התחנה הסביר כי השיר שורבב לרשימת ההשמעה בשל שגגה של איש מקצוע. "זו טעות אנוש, אין כאן כוונת זדון", מסר המנהל בתגובה לביקורת הציבורית.

​הפרקליטות החליטה על פתיחת ההליך המשפטי למרות שלא הוגשה תלונה רשמית מצד גורם כלשהו עד לאותו רגע. על פי החוק בצרפת, העבירה של הסתה לשנאה עלולה להוביל לעונש של עד שנת מאסר וקנס כספי בגובה 45,000 אירו עבור האחראים לכך.

צרפתמארין לה פןגרמניה הנאצית
