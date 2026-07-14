מטוסי כיבוי שואבים מים מנהר הסן בעוד צוותי הכבאות בצרפת נאבקים להשתלט על שריפת יער ענקית המשתוללת זה היום השלישי ברציפות מדרום לפריז. האש פגעה ביער ההיסטורי פונטנבלו, שבו שוכן אחד הארמונות המלכותיים המפורסמים במדינה, וטרם הושגה עליה שליטה.

שר הפנים הצרפתי, לורן נונייז, התייחס למצב ואמר כי "זה לא תחת שליטה". לדבריו, השריפה המרכזית בפונטנבלו ושריפה נוספת שהחלה באזור כילו כבר 1,300 הקטר של חורש וצמחייה. לפחות שני בני אדם נעצרו בחשד שהציתו את השריפה ביער המלכותי.

השריפה הנוכחית מצטרפת לעונה קשה במיוחד בצרפת, שבה נעצרו כבר 59 בני אדם בחשד למעורבות בהצתות שונות ברחבי המדינה. נונייז הוסיף כי האש בפונטנבלו מובילה את המדינה לקראת שנת שיא של שריפות, לאחר ש-32,000 הקטר כבר נשרפו השנה, והצהיר כי "ציפינו לזה עם הבצורת הקשה הזו".

במקביל למאבק בלהבות בצרפת, גל חום קיצוני ושלישי במספר לעונה זו ממשיך להתפשט ברחבי אירופה ומגיע כעת לאיטליה. הרשויות באיטליה נערכות לטמפרטורות שיגיעו ל-44 מעלות צלזיוס באזור סרדיניה, לצד 39 מעלות בפירנצה ו-38 מעלות ברומא, בליווי ענני חול דק המגיעים מאזור צפון אפריקה.

לפי נתוני הניטור, הטמפרטורה הממוצעת במערב אירופה הגיעה ל-29.4 מעלות צלזיוס, נתון הגבוה ב-6.3 מעלות מהממוצע העונתי שנמדד בין השנים 1961 ל-1990. החריגות הקיצוניות ביותר נרשמו בבלגיה ובצרפת, שם נמדדו טמפרטורות הגבוהות בלמעלה מתשע מעלות מהנורמה לתקופה זו.

מדענים מדגישים כי שינויי האקלים הופכים את אירועי החום הללו לתכופים ועוצמתיים יותר, ומותירים את היערות פגיעים במיוחד. גלי החום הקודמים שנרשמו העונה במאי וביוני כבר הובילו ליותר מ-10,000 מקרי מוות עודפים ברחבי היבשת ובבריטניה, המיוחסים ישירות לטמפרטורות החריגות.

בספרד נמשכים המאמצים לזהות את קורבנות השריפה הקטלנית שהשתוללה בשבוע שעבר באזור הנופש המתויר אלמריה. באותה שריפה נספו לפחות 13 בני אדם, מרביתם אזרחים זרים, ועשרה בני אדם נוספים עדיין מוגדרים נעדרים בזמן שכוחות הכיבוי וההצלה ממשיכים לפעול בשטח.