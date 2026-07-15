לראשונה מאז הפסקת האש: ארה"ב תוקפת באיראן באמצע היום

המטוסים יוצאים לתקיפה ( צילום: סנטקום )

בהודעה הבוקר (רביעי) מפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, נמסר כי כוחות אמריקניים החלו לשגר גל תקיפות נרחב נגד מטרות צבאיות באיראן. מדובר בפעולה הצבאית הישירה הראשונה מסוגה מאז הפסקת האש שנכנסה לתוקף לפני מספר שבועות.

על פי ההודעה הרשמית, התקיפות החלו בשעה 6:00 בבוקר לפי שעון החוף המזרחי של ארצות הברית, כאשר מטוסי קרב, רחפנים וכלי שיט אמריקניים שיגרו תחמושת מדויקת לעבר אתרים צבאיים איראניים. "התקיפות נועדו להחליש עוד יותר את היכולות הצבאיות שכוחות איראניים השתמשו בהן כדי לתקוף ספנות מסחרית במצר הורמוז", נכתב בהודעה.

ההודעה של סנטקום

רקע להסלמה: שבועות של מתיחות גוברת

ההסלמה הנוכחית מגיעה על רקע שבועות של מתיחות חריפה במצר הורמוז. בימים האחרונים דיווח פיקוד המרכז האמריקני כי כוחות איראניים תקפו שבע ספינות מסחר במהלך השבוע החולף, צעד שהוביל להחלטה האמריקנית לחדש את המצור הימי על המצר.

המצור הימי, שנכנס לתוקף ביום שלישי האחרון, כולל פריסה של יותר מ-20 ספינות מלחמה ומאות מטוסים צבאיים ברחבי המזרח התיכון. האדמירל בראד קופר, מפקד פיקוד המרכז, הבהיר כי "הכוחות האמריקנים נותרים דרוכים, קטלניים ומוכנים" להגן על האינטרסים האמריקניים באזור.

איראן מגיבה באיומים ובמיצגים

בכיכר המהפכה שבמרכז הבירה האיראנית הוצב מיצג מאיים המכוון ישירות כלפי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. המיצג כולל תמונת ענק של ארון קבורה ובו דמותו של הנשיא האמריקני, לצד שלט חוצות ענק הנושא את הכיתוב המפורש: "אנחנו נהרוג את טראמפ".

במקביל, דמויות בכירות בפרלמנט האיראני מעלות הצעות קיצוניות למתקפה נגד כוחות אמריקניים. מנושהר מוטאקי, שר החוץ לשעבר של איראן והיום חבר פרלמנט, הציג תוכנית למתקפה קרקעית ישירה נגד בסיס אמריקני באזור, במטרה לחטוף 100 חיילים ואזרחים אמריקניים ולהעבירם לשטח איראן כבני ערובה.

טראמפ בכיכר המפכה באיראן ( צילום: רשתות חברתיות )

אירועים מסתוריים במצר הורמוז

המתיחות באזור מלווה באירועים מסתוריים. ביום שלישי האחרון, אוניית המטען Luni, הנושאת את דגל סנט קיטס ונוויס, התפרקה לשני חלקים ושקעה חלקית מול נמל בנדר עבאס שבאיראן. האונייה הוותיקה בת 32 שנה ספגה נזק קטסטרופלי לגוף הספינה, כאשר מרכזה שקע על הקרקעית הרדודה והחרטום והירכתיים מזדקרים אל מחוץ למים.

בעוד שהסיבה הרשמית לאסון טרם פורסמה, מומחים מעלים אפשרות של התנגשות עם אוניית סוחר אחרת שאירעה מספר ימים קודם לכן. עם זאת, לא נפסלים תרחישים אפלים יותר הקשורים למתיחות הצבאית באזור.

השלכות על ישראל

ההסלמה במפרץ הפרסי משפיעה גם על ישראל. בנמל התעופה בן גוריון תקועים 33 מטוסי תדלוק אמריקניים מסוג KC-135 סטרטוטנקר, כאשר ארצות הברית הקפיאה את תוכנית הפינוי שלהם בשל ההסלמה מול איראן. מנכ"ל רשות שדות התעופה, שרון קדמי, הזהיר כי המחסור החמור במקומות חניה למטוסים מסחריים עלול לפגוע קשות בפעילות נתב"ג בשיא עונת הקיץ.

על פי האזהרה, אם תוכנית הפינוי לא תחודש בימים הקרובים, הרשות תיאלץ להודיע לחברות התעופה על הצורך בצמצום הפעילות כבר בתחילת אוגוסט - צעד שמשמעותו ביטול עשרות אלפי כרטיסי טיסה.