יומיים לל"ג בעומר, רב טפסר אייל כספי חושף את הסכנות הקטלניות של סוללות הליתיום. רכבים בוערים שהופכים למלכודות בחניונים, מעליות שהופכות לתאי מוות תוך 17 שניות ואיסור טעינה ברכבת. מומחים מזהירים: "אל תנסו לכבות לבד, זה יסתיים באסון" (בארץ)
ב"איחוד הצלה" מזכירים כי בכל מקרה חירום רפואי חייגו למוקד 1221 של איחוד הצלה ומתנדבי הארגון יגיעו למקום במהירות ויעניקו טיפול רפואי בהתנדבות ובחינם. מוקד איחוד הצלה יזניק למקום אמבולנס במידת הצורך (בריאות)
למעלה מ-200 אלף איש הגיעו עד כה להשתטח על ציונו של רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון. הלילה, אירע נס של ממש במתחם הציון, בשל דליקה שפרצה באוהל הכנסת אורחים הנמצא מתחת למערת הציון. אלפי האנשים פונו במהירות מהאוהל ומערת הציון, הדליקה כובתה ובחסדי שמים טופלו רק מספר נפגעים באורח קל (חדשות)
כוחות כיבוי וכונני 'איחוד הצלה' הוזעקו אמש לשריפה בבניין ברחוב השומר בעיר בני-ברק. בתחילת היה חשד ללכודים, אך לבסוף, בנס גדל, לא היו נפגעים. נזק נגרם לדירה. כוחות הכיבוי שהשתלטו על הדליקה סיפרו כי מדובר בחנוכיה שנפלה בסלון הבית וגרמה לדליקה (חדשות, בארץ)
שריפה פרצה הבוקר בבניין מגורים בירושלים: דירת מגורים ברחוב 'ישעיהו' פינת 'דוד ילין' בירושלים עלתה באש. כונני 'איחוד הצלה' וכיבוי-אש פינו את דיירי הבניין ברגע האחרון ובנס גדול לא היו נפגעים בנפש. נזק נגרם לדירה שעלתה בלהבות. צפו בתמונות מהזירה מאת שמואל בן ישי מחדשות 24 (חדשות, בארץ)
אשה אחת נפגעה באורח קל משאיפת עשן בשריפה שפרצה בגג של בניין מגורים ברחוב פינסקר בפתח תקווה. בנוסף, הבוקר דווח על שריפה נוספת בבית כנסת ברחוב ששת הימים בתל אביב, שלושה צוותי כבאו שהגיעו למקום השתלטו על האש. לא דווח על נפגעים. המשטרה בודקת האם מדובר בהצתה בזדון
בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר 25 חודשי מאסר על יעקב בן הרוש, בן 21 מבני ברק, שהואשם כי הצית את העסק הפרטי של אביו במטרה להונות את חברת הביטוח ולקבל כספים במרמה * השופט כתב: "לא רק שהנאשם לא היסס מלהצית בשעת לילה, שבה אנשים ישנים, חנות בבניין מגורים בן ארבע קומות, אלא שכצפוי ממעשה חמור זה הוא גרם במו ידיו לנזק רב ברכוש, ולנזק בגוף" (בארץ)
שריפת ענק פרצה הבוקר בבניין הפנימייה של ישיבת "קרית מלך" בבני-ברק. נזק כבד נגרם לרכו התלמידים. תפילין עלו באש. ישראל פישר, דובר "הצלה גוש דן" אמר ל"כיכר השבת" כי השריפה פרצה סמוך לשעה 6:00 בבוקר, ועם בואם של המתנדבים למקום פונו כ-20 בחורים לחדר האוכל בישיבה הסמוכה תפארת ציון
שלושה קרונות ברכבת שנסעה לכיוון תל-אביב עלו הבוקר באש. עדות מהרכבת הבוערת: נוסעים פרצו את החלונות ונמלטו החוצה. מד"א הכריז על אירוע רב נפגעים, וככל הנראה מדובר בעשרות נוסעים שנפגעו קל עד בינוני משאיפת עשן. תנועת הרכבות בין נתניה להרצליה הופסקה, בשל האירוע - שרק בנס לא הסתיים באסון כבד. בפנים: סיקור וגלריית תמונות מהזירה (חדשות)
אחרי שלושה ימים של בערה, מדווחת המשטרה כי הושגה שליטה על מוקדי השריפה הגדולים > תושבים שפינו את בתיהם בעקבות השריפה, הורשו בשעות האחרונות לשוב אליהם > ראש הממשלה הורה: להתחיל בתהליך השיקום מיד, בלי עיכובים. "אני רוצה פתרונות מידיים", אמר (חדשות)
שר הפנים ויו"ר ש"ס, אלי ישי, מתייחס לטענות שהפנו כלפיו בכל הקשור למחדל הגדול בכרמל. "מיד כשנכנסתי למשרד הפנים, התחלתי לעסוק בנושא", הוא אומר בראיון לערוץ 10. "איימתי במשבר, לפחות בחדרי חדרים". וועדת חקירה? "אני אהיה הראשון להיחקר", הוא אומר בבטחון (חדשות)
כמה אלפי תושבים שפינו את בתיהם אתמול, הורשו לשוב לאחר שהושגה שליטה חלקית על שריפת הענק ● עשרות מטוסים מחו"ל מסייעים לכיבוי השריפה. הלילה יגיע אחד ממטוסי הכיבוי הגדולים בעולם כדי לסייע במאמצים ● המשטרה: השריפה החלה בעקבות רשלנות של משפחה (חדשות)