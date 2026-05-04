כיכר השבת
לְמַעַן יִיטַב לָךְ

באישון לילה מתוך רגשי קודש | הרבי מסאטמר קיים את המצווה הנדירה בלב העיר

באחד מהלילות האחרונים, זכו חסידי סאטמר לחזות במעמד נשגב של קיום מצווה נדירה - מצוות שילוח הקן על ידי האדמו"ר מסאטמר | המעמד התקיים סמוך ונראה להיכל בית המדרש הגדול בווילאמסבורג | לאחר שהתברר כי נמצא קן ציפור העונה על כל הדרישות ההלכתיות, יצא האדמו"ר למקום כשהוא מלווה בעשרות חסידים נרגשים | לאחר שהרבי שילח את האם מהקן, עורר רחמי שמים מרובים לישועת הכלל והפרט, וזכה בברכה הנכספת המובטחת בתורה על מצווה זו: "למען יוטב לך והארכת ימים" • צפו בתיעוד מהמעמד הנשגב (חסידים)

האדמו"ר מסאטמר בשילוח הקן (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאטמר בשילוח הקן (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאטמר בשילוח הקן (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאטמר בשילוח הקן (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

האדמו"ר מסאטמרשילוח הקן

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

לְמַעַן יִיטַב לָךְ

|

בשכונת 'מאה שערים'

|

היסטוריה ואקטואליה

||
1

יצליח להגיע למירון?

||
1

בצל נכדו הגדול

||
1

בשבת המועדות

||
2

סיפור למוצאי שבת

|

הסגולה למוצאי שבת

||
1

המסורת נמשכת

||
6

צפו בגלריה

|

בדיוק באותו התאריך

|

בתחילת חודשי הקיץ

||
6

צפו בתיעוד

||
2

תל תלפיות לישועות

|

הרכב נמחץ לחלוטין

||
8

להסביר כראוי

||
3

הקדים את כולם

|

במתחם הסופרים

||
2
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר