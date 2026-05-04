לְמַעַן יִיטַב לָךְ באישון לילה מתוך רגשי קודש | הרבי מסאטמר קיים את המצווה הנדירה בלב העיר באחד מהלילות האחרונים, זכו חסידי סאטמר לחזות במעמד נשגב של קיום מצווה נדירה - מצוות שילוח הקן על ידי האדמו"ר מסאטמר | המעמד התקיים סמוך ונראה להיכל בית המדרש הגדול בווילאמסבורג | לאחר שהתברר כי נמצא קן ציפור העונה על כל הדרישות ההלכתיות, יצא האדמו"ר למקום כשהוא מלווה בעשרות חסידים נרגשים | לאחר שהרבי שילח את האם מהקן, עורר רחמי שמים מרובים לישועת הכלל והפרט, וזכה בברכה הנכספת המובטחת בתורה על מצווה זו: "למען יוטב לך והארכת ימים" • צפו בתיעוד מהמעמד הנשגב (חסידים)

