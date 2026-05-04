דיווחים חדשים מהלילה (שני) חושפים כי המבצע האמריקאי עליו הכריז הנשיא טראמפ לא יכלול ליווי פיזי של מכליות נפט.

​לפי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", פקידים בממשל הבהירו כי "פרויקט חירות" שהושק היום במצר הורמוז אינו מהווה משימת ליווי ימית מסורתית.

גורמים רשמיים הסבירו כי "היוזמה תזהה נתיבים חופשיים מאיומים כמו מוקשים, ולא תכלול ליווי צבאי ישיר של ספינות דרך נתיב המים". במקום נוכחות צמודה לצד המכליות, המבצע יתפקד כ"תא תיאום" שנועד להנחות כלי שיט מסחריים בנתיבי שיט בטוחים.

ייתכן, אומרים מומחים, כי אותן ספינות שעדיין תקועות במצרים לא יסתכנו במעבר כפוי כל עוד איראן לא תתן לכך את אישורה, או לכל הפחות עד שיקבלו ליווי פיזי של הצי האמריקני, מה שמרוקן למעשה את הודעתו של טראמפ מתוכן.

​ההבהרה מגיעה לאחר הודעת הנשיא דונלד טראמפ על תוכנית לסיוע לספינות תקועות, שעוררה פרשנויות לגבי מעורבות צבאית פעילה יותר. המשימה המנוהלת על ידי פיקוד המרכז של ארה"ב כוללת משחתות, למעלה מ-100 כלי טיס וכ-15,000 חיילים. למרות היקף הכוחות, הודגש כי "פרויקט חירות הוא מאמץ תיאום, לא משימת ליווי", וזאת במטרה להשיב את הסדר למצר בו עובר כרבע מסחר הנפט העולמי.

​מנגד, בטהרן עוקבים בדריכות אחר המהלך האמריקאי ומפזרים איומים לעבר המערב. מחוקקים איראנים הזהירו כי כל התערבות במעבר הספינות במצרים ייחשב כהפרה בוטה של הבנות הפסקת האש בין המדינות.