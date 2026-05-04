כיכר השבת
דבר ראשון - אקטואליה בכיף

"עשיתי טעות ואני מצטער"; שוקי סלומון ומשה מנס על כל הדרמות של היממה האחרונה

האם נשים נוהגות גרוע? אתמול דיברנו על כך בתוכנית והיום הנתונים המפתיעים | מהרבנות הצבאית לחזית בלבנון: המסלול הבלתי ייאמן של הלוחם שגייס את סאטמר למען צה"ל | חגיגות וטענות ועוגה אחת מעוררת מחלוקת: יום ההולדת ה-50 של בן גביר | שלג במאי והכנות למירון: האתגרים הלוגיסטיים ומזג האוויר שהשתגע (דבר ראשון)

4תגובות

בתוכנית "", המגישים משה מנס ושוקי סלומון צוללים אל תוך הנושאים שמעסיקים את המגזר החרדי והחברה הישראלית כולה. במוקד היום: תעשיית הצדקה וההתרמות, כוחם של משפיעני הרשת, וההיערכות הלוגיסטית המורכבת לקראת העלייה למירון.

מהרבנות הצבאית אל קו האש: סיפורו של הרב הלוחם מחטיבת "חשמונאים"

אחד הרגעים המרתקים בתוכנית היה הריאיון עם סרן (מיל') יהודה וייצמן, דמות יוצאת דופן בנוף הצה"לי. וייצמן, ששימש בעבר כרב צבאי התגייס מיד לאחר ה-7 באוקטובר למערך זיהוי החללים, עבר מסלול מואץ לקצונה ושירת כרב החטיבה הדרומית בעזה וביחידות נוספות בצפון.

מעבר לתפקידו הרוחני, וייצמן פעל כ"מכונת גיוס תרומות" אנושית, כשהצליח לגייס ציוד, אוכל וחפצי קדושה לאלפי לוחמים – כולל תרומות מפתיעות מחסידי סאטמר בארה"ב. לאחר שסייע בגיוס של למעלה מ-400 לוחמים באכ"א, החליט שאינו מסתפק בתפקיד "המעודד" ויצא להכשרה קרבית בחטיבת חשמונאים.

"הרגשתי שאני רוצה לתרום בצורה ישירה יותר וב״ה אני מצליח לשלב בין תפקידי כרב צבאי לבין משימותי כלולם״ סיפר וייצמן, שכיום משרת כלוחם בדרום . בשבוע האחרון היה שותף לפעילות מבצעית משמעותית, שכללה השמדת תשתיות טרור ותפיסת מחבל מכוח רדואן שהועבר לחקירה בישראל.

דרמות משפטיות ופוליטיות: עסקת טיעון באופק?

בזירה המשפטית, נרשמה התפתחות דרמטית כאשר היועצת המשפטית לממשלה הודיעה לנשיא המדינה על נכונותה לנהל משא ומתן על הסדר טיעון עם ראש הממשלה נתניהו. עם זאת, התנאים ברורים: השיח יתקיים ללא תנאים מוקדמים ובמקביל להמשך ניהול המשפט כסדרו.

במקביל, הסערה סביב השר איתמר בן גביר מסרבת דועכת. חגיגות יום הולדתו ה-50, בהשתתפות צמרת המשטרה ושרים, עמדו בצל "עוגת חבל התלייה" שעוררה הדים. המשטרה עצרה קשיש בן 83 ששלח לשר הודעת איום חריפה בעקבות האירוע, וטען בחקירתו כי העוגה היא זו ש"עצבנה" אותו.

חזית בינלאומית: ו"פרויקט חופש"

בעולם, העיניים נשואות למצר הורמוז. הנשיא טראמפ הכריז על מבצע "Project Freedom" (פרויקט חופש), שמטרתו לשחרר וללוות ספינות שנתקעו במצור הימי האיראני. המבצע כולל סדר כוחות עצום של משחתות, למעלה מ-100 מטוסים ו-15,000 חיילים, במה שטראמפ מכנה "מחווה הומניטרית" לספינות המדינות הניטרליות.

חדשות מהשטח: גשם, שלג וניצחונות מופרחים

  • מזג אוויר קיצוני: בעודנו במאי 2026, שלג החל לרדת בחרמון – לראשונה בחודש זה מזה 15 שנה. בצפון ובמרכז נרשמו ממטרים משמעותיים.
  • ברכות לזוכים: התוכנית בירכה את גופי המדיה והדיגיטל שזכו בתחרות המערכות המקומיות, בהם: קבוצת הרינג, חרדים אשדוד, חדשות ביתר, המחדש, שחרית, ערוץ 2000 ואתר אוקראינה TV. כיכר השבת תצטרך לעלות יחד עם המסתננים.
  • ביטחון: צה"ל ממשיך בתקיפות נרחבות נגד תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון, תוך קריאה לאוכלוסייה המקומית להתפנות מאזורי הסכנה.
חרדיםדונלד טראמפמירוןלבנוןמשה מנסשוקי סלומוןחשמונאיםדבר ראשוןמשפיענית רשת

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
משה אוהבים את הזקן שלך! אל תוריד! אתה ניראה ממש ממש טוב עם זה! חתיך רצח!
הקהל האוהד של התוכנית!
תשאירו את הזקנים לא כי אתם נראים ״חתיך (אין מילה כזו) רצח (ה׳ ישמור)״, אלא כי אתם נראים כך הרבה יותר יהודיים.
עש
2
תוכנית מצויינת ושוקי צודק!
נהוראי
1
שוקי התגעגענו אליך אתה ומוישי שילוב מנצח תנו לנו עוד מזה יותר ימים
וואווו

אולי גם יעניין אותך:

עוד בדבר ראשון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר