בתוכנית "דבר ראשון", המגישים משה מנס ושוקי סלומון צוללים אל תוך הנושאים שמעסיקים את המגזר החרדי והחברה הישראלית כולה. במוקד היום: תעשיית הצדקה וההתרמות, כוחם של משפיעני הרשת, וההיערכות הלוגיסטית המורכבת לקראת העלייה למירון.

מהרבנות הצבאית אל קו האש: סיפורו של הרב הלוחם מחטיבת "חשמונאים"

אחד הרגעים המרתקים בתוכנית היה הריאיון עם סרן (מיל') יהודה וייצמן, דמות יוצאת דופן בנוף הצה"לי. וייצמן, ששימש בעבר כרב צבאי התגייס מיד לאחר ה-7 באוקטובר למערך זיהוי החללים, עבר מסלול מואץ לקצונה ושירת כרב החטיבה הדרומית בעזה וביחידות נוספות בצפון.

מעבר לתפקידו הרוחני, וייצמן פעל כ"מכונת גיוס תרומות" אנושית, כשהצליח לגייס ציוד, אוכל וחפצי קדושה לאלפי לוחמים – כולל תרומות מפתיעות מחסידי סאטמר בארה"ב. לאחר שסייע בגיוס של למעלה מ-400 לוחמים חרדים באכ"א, החליט שאינו מסתפק בתפקיד "המעודד" ויצא להכשרה קרבית בחטיבת חשמונאים.

"הרגשתי שאני רוצה לתרום בצורה ישירה יותר וב״ה אני מצליח לשלב בין תפקידי כרב צבאי לבין משימותי כלולם״ סיפר וייצמן, שכיום משרת כלוחם בדרום לבנון. בשבוע האחרון היה שותף לפעילות מבצעית משמעותית, שכללה השמדת תשתיות טרור ותפיסת מחבל מכוח רדואן שהועבר לחקירה בישראל.

דרמות משפטיות ופוליטיות: עסקת טיעון באופק?

בזירה המשפטית, נרשמה התפתחות דרמטית כאשר היועצת המשפטית לממשלה הודיעה לנשיא המדינה על נכונותה לנהל משא ומתן על הסדר טיעון עם ראש הממשלה נתניהו. עם זאת, התנאים ברורים: השיח יתקיים ללא תנאים מוקדמים ובמקביל להמשך ניהול המשפט כסדרו.

במקביל, הסערה סביב השר איתמר בן גביר מסרבת דועכת. חגיגות יום הולדתו ה-50, בהשתתפות צמרת המשטרה ושרים, עמדו בצל "עוגת חבל התלייה" שעוררה הדים. המשטרה עצרה קשיש בן 83 ששלח לשר הודעת איום חריפה בעקבות האירוע, וטען בחקירתו כי העוגה היא זו ש"עצבנה" אותו.

חזית בינלאומית: טראמפ ו"פרויקט חופש"

בעולם, העיניים נשואות למצר הורמוז. הנשיא טראמפ הכריז על מבצע "Project Freedom" (פרויקט חופש), שמטרתו לשחרר וללוות ספינות שנתקעו במצור הימי האיראני. המבצע כולל סדר כוחות עצום של משחתות, למעלה מ-100 מטוסים ו-15,000 חיילים, במה שטראמפ מכנה "מחווה הומניטרית" לספינות המדינות הניטרליות.

חדשות מהשטח: גשם, שלג וניצחונות מופרחים