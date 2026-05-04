הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ מסר הערב (שני) נאום רשמי ראשון מהבית הלבן בעקבות ההסלמה המסוכנת מול איראן, כשהוא מציג תמונת מצב דרמטית על מצבה הצבאי של המשטר בטהרן ומבהיר: "אנחנו לא יכולים לתת לאיראן להשיג נשק גרעיני".

"שוק המניות הגיע לשיאים אפילו עם הפעולה הצבאית הזאת", פתח טראמפ את דבריו, תוך שהוא מנסה להרגיע את השווקים. "תקראו לזה איך שאתם רוצים: אנחנו לא יכולים לתת לאיראן להשיג נשק גרעיני. הגענו לשיאים חדשים, ואמרתי, אנחנו חייבים לטפל בזה, כי אנחנו לא יכולים לתת לזה לקרות".

הנשיא האמריקאי תיאר את הפעולה הצבאית נגד איראן כ"סטייה קטנה מהמסלול", תוך שהוא מציג תמונה של הרס מוחלט ליכולות הצבאיות האיראניות. "אז עשינו סטייה קטנה מהמסלול, וזה עובד טוב מאוד", הבהיר טראמפ.

"אין להם צי, אין להם חיל אוויר, אין להם מערכות נ"מ", מנה טראמפ את הנזקים שנגרמו לאיראן. "אין להם ציוד אווירי. אין להם מכ"ם, אין להם כלום, אין להם מנהיגים. למעשה, המנהיגים, המנהיגים, פשוט נעלמו".