גורם בחיל האוויר הבהיר הערב (שני) כי האימון האווירי שהתקיים היום לקראת טקס החלפת מפקד חיל האוויר בוצע במסגרת מצומצמת במיוחד, וכי הסיבה שלא עודכנו האזרחים קודם לכן תיחקר.

"האימון האווירי לקראת טקס החלפת מפקד חיל האוויר התקיים במטס מצומצם של כלי טיס בודדים וללא פגיעה בכוננות או בפעילות המבצעית", נמסר מהגורם בחיל האוויר. ההבהרה הגיעה לאחר שתושבים רבים במרכז הארץ, ובמיוחד בירושלים, נבהלו לראות מטוסי קרב חולפים בגובה נמוך מעל ראשיהם.

שותפות עם צבא ארה"ב

כחלק מהמטס המצומצם, השתתפו גם מטוסים מצבא ארצות הברית. על פי ההסבר שנמסר, מדובר בביטוי לשותפות העמוקה המתקיימת בין שני הצבאות.

הגורם בחיל האוויר הודה כי נדרש היה לעדכן את הציבור מראש, כפי שנהוג לעשות בארועים דומים. "נדרש היה לעדכן את הציבור כפי שעושים בארועים דומים", צוין בהודעה. יצוין כי דובר צה"ל אכן פרסם הודעה על האימונים, אך רק לאחר שתושבים רבים כבר פנו לרשתות החברתיות בשאלות ובחששות.

בסיום ההבהרה צוין כי "הארוע יתוחקר בחיל".

כזכור, המטס מתקיים לקראת טקס החלפת מפקד חיל האוויר, שבמסגרתו אמור האלוף תומר בר לסיים את תפקידו. שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים עם האלוף בר פגישת סיכום מיוחדת, במהלכה הוצגו הישגי חיל האוויר בתקופת כהונתו, לצד הכישלון הקשה של 7 באוקטובר.