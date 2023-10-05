אתם בחרתם: שם המפלגה של המגיש יוסי עבדו נחשף! | קרעי נואם מול כיסאות ריקים | האם ח"כ הרב משה גפני בתענית דיבור? | שחקני הכדורגל עושים 'שטייגען' בגמרא | ומי עשה שבת אצל מנסור עבאס? | צפו (החדשות הלא באמת חשובות של השבוע VOD)
אלפי אוהדי ביתר ירושלים פרצו אמש לכר הדשא, רגע לפני שקבוצתם ניצחה משחק חשוב והייתה צריכה לקבל "גביע" מהנשיא | הנשיא יצחא הרצוג הוברח תחת אבטחה כבדה ותקף: "הגיע הזמן לעקור מהשורש את האלימות במגרשים" (חדשות)
אחרי שהמשטרה והבעלים של ביתר ירושלים אלי טביב כמעט התייאשו, הופיע הרב עמי פייקובסקי, חסיד חב"ד, עם תוכנית חינוכית שנועדה לחנך את אוהדי "לה פמיליה" שהיהדות מתנגדת לאלימות ולגזענות • צפו בכתבה של סיון רהב מאיר (ספורט)
כשהיה בן 22 ניצב מול דילמה משמעותית: להצטרף לאלופת המדינה דאז, בית"ר ירושלים או לשמור על השבת? השחקן ערן זגר מספר על ההחלטה של חייו ("מהצד השני היה בורא עולם ומי שווה לו?"), על הפגישה עם הרב עובדיה יוסף ("אמר לי שאין היתר") והכעס שנותר בו כלפי העולם החילוני ("כמו שאומרים שיש כפייה דתית, זו כפייה חילונית") • ראיון מיוחד