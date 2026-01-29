חשיפה בלעדית טלי גוטליב תבוא לשבת אצל מנסור עבאס? | יוסי חושף את שם מפלגתו אתם בחרתם: שם המפלגה של המגיש יוסי עבדו נחשף! | קרעי נואם מול כיסאות ריקים | האם ח"כ הרב משה גפני בתענית דיבור? | שחקני הכדורגל עושים 'שטייגען' בגמרא | ומי עשה שבת אצל מנסור עבאס? | צפו (החדשות הלא באמת חשובות של השבוע VOD)

יע יוסי עבדו כיכר השבת | 19:20