טלי גוטליב תבוא לשבת אצל מנסור עבאס? | יוסי חושף את שם מפלגתו

אתם בחרתם: שם המפלגה של המגיש יוסי עבדו נחשף! | קרעי נואם מול כיסאות ריקים | האם ח"כ הרב משה גפני בתענית דיבור? | שחקני הכדורגל עושים 'שטייגען' בגמרא | ומי עשה שבת אצל מנסור עבאס? | צפו (החדשות הלא באמת חשובות של השבוע VOD)

(צילומים: סטטוסטים מצייצים, עמוד ה-X של מרדכי דוד, הערינג, ערוץ הכנסת וצילומים לפי סעיף 27א)

החדשות הלא באמת חשובות של השבוע, בהגשת יוסי עבדו, בחשיפה בלעדית שלא תקראו בשום מקום.

והרי הכותרות:

  • מפלגתו של המגיש יוסי עבדו נכנסת לתאוצה והמגיש יורד לשטח לשכנע את הציבור.
  • חבר הכנסת שלמה קרעי מתגלה כמשורר.
  • גלעד קריב סונט בבנו של ראש הממשלה, יאיר
  • חברת הכנסת עידית סילמן מנסה את כוחה בנאום באנגלית, אז למה לא מקשיבים?
  • מדוע חברת הכנסת טלי גוטליב מתווכחת (שוב) עם חבר הכנסת מנסור עבאס.
  •  סמוטריץ מבטיח נדל"ן ומבטיח לא להכניס אפילו גרגר לעזה... ומאכזב את בוחריו.
  • האם הציבור החרדי מרוצה מחברי הכנסת שלו? 
  •  איך הגיב ליוסי עבדו על חוק הגיוס?
  • למה אוסף חתימות מחברי הכנסת??
  • מה שמה של מפלגתו של המגיש יוסי עבדו? 
  • ספיישל מיוחד: השיר שהמגיש יוסי עבדו שר למירב בן ארי ולטלי גוטליב.
  •  שחקני הכדורגל של בית"ר ירושלים מרביצים 'שטייגען' בבית המדרש.
  •  לאחר טיסות בכל העולם, חברת הכנסת מירב בן ארי מתרגשת לפגוש את מירי רגב בכנסת.
  • ולא יאמן, חבר הכנסת מנסור עבאס מזמין את טלי גוטליב לשבת.

מערכת 'החדשות הלא חשובות של השבוע' מזמינה אתכם לשלוח חומרים ישירות ליוסי וכך גם תוכלו לעקוב אחריו ב'סטטוס' - לחצו כאן

קרדיטים >>

  • מגיש: יוסי עבדו
  • כתיבה: יוסי חיים מימון
  • צילום: למי עזוז, אבי לודמיר
  • עריכה: ידידיה כהן
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

0 תגובות

6
הרגת אותי, מירב בן ארי עם יוסי במפלגה חחחחחחח
חחח
5
יוסי אתה אלוףףף תמשיך לשמח את עם ישראל
שוקי
4
כל הכבודד ממש יפה מעלה חיוך כל שבוע
אא
3
כל הכבוד ליוסי
יהודי
2
יוסי תיקנה אטמי אוזנים כדי שלא תשמע את הצעקות של מירב בן ארי אצלי זה סוג א' א' בעלות של 40 ש''ח כך שלא תיצתרך ללכת לרופא אוזנים אף פעם נ.ב. בהצלחה מקוה שתסתדר איתה, אבל עכשו באמת תודה רבה זה עושה לי את כל הסופ''ש (לטובה)
רררר
1
מצביע לך על אמת לך כבר לכנסת!!
