החדשות הלא באמת חשובות של השבוע, בהגשת יוסי עבדו, בחשיפה בלעדית שלא תקראו בשום מקום.
והרי הכותרות:
- מפלגתו של המגיש יוסי עבדו נכנסת לתאוצה והמגיש יורד לשטח לשכנע את הציבור.
- חבר הכנסת שלמה קרעי מתגלה כמשורר.
- גלעד קריב סונט בבנו של ראש הממשלה, יאיר נתניהו.
- חברת הכנסת עידית סילמן מנסה את כוחה בנאום באנגלית, אז למה לא מקשיבים?
- מדוע חברת הכנסת טלי גוטליב מתווכחת (שוב) עם חבר הכנסת מנסור עבאס.
- סמוטריץ מבטיח נדל"ן ומבטיח לא להכניס אפילו גרגר לעזה... ומאכזב את בוחריו.
- האם הציבור החרדי מרוצה מחברי הכנסת שלו?
- איך הגיב ח"כ גפני ליוסי עבדו על חוק הגיוס?
- למה יאיר לפיד אוסף חתימות מחברי הכנסת??
- מה שמה של מפלגתו של המגיש יוסי עבדו?
- ספיישל מיוחד: השיר שהמגיש יוסי עבדו שר למירב בן ארי ולטלי גוטליב.
- שחקני הכדורגל של בית"ר ירושלים מרביצים 'שטייגען' בבית המדרש.
- לאחר טיסות בכל העולם, חברת הכנסת מירב בן ארי מתרגשת לפגוש את מירי רגב בכנסת.
- ולא יאמן, חבר הכנסת מנסור עבאס מזמין את טלי גוטליב לשבת.
