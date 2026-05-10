השקט שאפיין את שנותיו האחרונות של שלמה קירט בספסלי הכולל ברחובות, נגדע השבוע בנסיבות טרגיות שהותירו את עולם הספורט ועולם התשובה בהלם עמוק. מי שהיה פעם הלב הפועם של בית"ר ירושלים, בחר בשיא קריירתו להפנות עורף למחיאות הכפיים ולעבור אל עולמה של תורה.

כעת, עם מותו המזעזע על פסי הרכבת, נחשף סיפורו המרגש של אדם שלא חיפש תהילה, אלא רק מקלט של אמת בתוך הכאב הפרטי של חייו.

מהיכל הספורט לקצה השולחן בכולל

האיש השקט עם הפאות הארוכות שישב מדי יום בכולל "תפארת זקנים" ברחובות, לא הסגיר את עברו המפואר. בשנות ה-90, שלמה קירט היה השם החם ביותר בכדורגל הישראלי - שחקן שהיה לו הכל: תהילה, כבוד וקריירה מובטחת בחו"ל.

אך בגיל 72, הוא מצא את מקומו בין הפנסיונרים ברחובות, שם, בקצה השולחן, שאב כוח להתמודד עם הטרגדיות שפקדו את חייו - ובראשן האובדן הקשה של בנו לפני מספר שנים.

הסוף המר והמטלטל

"שלמה עבר חיים לא פשוטים, אבל מעולם לא התלונן", מסר בכאב הרב יונתן ברוכוב, ראש הכולל שבו למד קירט בשנותיו האחרונות. למרות הצער העמוק שנתן את אותותיו בבריאותו, קירט מצא שלווה בלימוד, עד לאותו רגע נורא שבו חייו נגדעו בתאונת רכבת קשה.

השבוע, עם תום השבעה, נחשפת דמותו של בעל התשובה המופלא, שגם ברגעיו האחרונים נאחז באמונה כמשענת יחידה מול סערות הגורל.

מעולם הספורט לעולם התורה

בשנים האחרונות, הקשר בין עולם הספורט לעולם התורה זוכה לתשומת לב מיוחדת. רק לאחרונה התפרסם תיעוד של רב הסלבס מרדכי חסידים המברך את שחקני בית"ר ירושלים, מעמד שעורר גם ביקורת מצד הרב שלמה בניזרי.

אך סיפורו של שלמה קירט מלמד על מסע אישי עמוק יותר - מסע שבו אדם בוחר לעזוב את כל התהילה והכבוד למען חיפוש אחר משמעות רוחנית אמיתית.

זכרו לברכה

משפחתו וחבריו בכולל מתאבלים על איש שהיה דוגמה לתשובה אמיתית. "הוא לימד אותנו שאפשר להתחיל מחדש בכל גיל", אמר אחד מחבריו ללימוד. "גם כשהחיים היו קשים, הוא לא ויתר על האמונה".

סיפורו של שלמה קירט ממשיך להדהד גם לאחר פטירתו - סיפור של גבורה רוחנית, של בחירה במשמעות על פני תהילה, ושל אמונה שלא נשברה גם מול הניסיונות הקשים ביותר.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.