כמי שהכיר אותך באופן אישי אין ספק שאתה סוג של קורבן שכיפר על עם ישראל, אמנם שבו את גופך אך לעולם לא יכולים לשבוא את רוחך, את כוחך, היית חסר לנו בכלל ולי בפרט, היום הוא יום שמחה עבור ציבור גדול מאוד, הוא חג עבורי חג פרטי שלי. לרגל חזרתו של שלמה בניזרי
השר לשעבר הרב שלמה בניזרי צפוי להשתחרר הבוקר, יום ראשון, מכלא מעשיהו, שנה לאחר שנכנס בשערי הכלא. על-פי הדיווח ב"קול החרדי" הרב בניזרי צפוי להשתחרר מהכלא לרגל אירוסי בנו, נתנאל, שייערכו הערב בבית משפחת בניזרי. מרן הגר"ע יוסף צפוי להשתתף בשמחת האירוסין לצד ידידים מרחבי הארץ (חרדים)
ביקור-פיצוי: בעקבות הסערה הגדולה שהתחוללה עקב סירובו של ´שירות בתי הסוהר´ לאשר לאסיר שלמה בניזרי השתתפות בברית לנכדו, החליט השב"ס לאשר לבניזרי מחווה מיוחדת: בביקור מיוחד שאושר לו, יקבל היום שלמה בניזרי את אביו מימון,יחד עם אחיו שמואל ויצחק. כל הפרטים (חדשות, חרדים)
בנאום שנשא מטלפון ציבורי בכלא מעשיהו, למשתתפי ברית-המילה לנכדו, דיבר הרב שלמה בניזרי, לראשונה, על החוויות הקשות מהכלא: "ליבי במזרח ואנכי במערב הפרוע. אני יושב פה ומוריד דמעות של שמחה, לצד דמעות של עצב. אני אומנם לא יושב אתכם, אבל אני נמצא אתכם ושמחתי גדולה מאוד". צפו (חרדים)
לא כולם רואים בעין יפה את המפגש המרגש שנערך השבוע בין הגר"ע יוסף לאסיר הרב שלמה בניזרי, בכלא מעשיהו. עמותת אומ"ץ, שחרטה על דגלה מאבק בשחיתות פונה למבקר המדינה לינדנשטראוס ולשר לבטחון פנים, כדי שיבדקו את ביקורו של הגר"ע. מאשימים: בניזרי זוכה ליחס מועדף על פני אסירים אחרים (חדשות)
נשיא מועצת חכמי התורה ומנהיג ש"ס הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א, ערך היום ביקור מיוחד ונדיר בין כתלי כלא מעשיהו, כדי להיפגש עם השר לשעבר הרב שלמה בניזרי, שהחל לרצות לפני מספר שבועות עונש של ארבע שנות מאסר. בניזרי היה נראה מדוכדך. לידי ´כיכר השבת´ הגיעו תמונות בלעדיות (חדשות חרדים)
פגישה סגורה נערכה הלילה בין הגר"ע יוסף שליט"א ליו"ר ש"ס לשעבר אריה דרעי. "חייבים לעזור לבניזרי. חייבים", אמר דרעי וסיפק הצעה ממשית הקשורה בחכי"ם לשעבר בש"ס. מקורביו של דרעי ל´כיכר השבת´: השניים לא דיברו מילה אחת על פוליטיקה. הכל ספינים (חרדים)
מעדויות בלעדיות שהגיעו לכיכר השבת מתוככי הכלא, עולה תמונה עגומה באשר למצבו של בניזרי, אחד האסירים המתוקשרים במדינה • "הוא בהלם, עדיין לא מעכל. האסירים קיבלו אותו בשירה ובריקודים. דרעי קיבל תנאים הרבה יותר טובים, בניזרי מצטופף עם שמונה בתא" • בלעדי
היום בשעות הבוקר נכנס השר לשעבר שלמה בניזרי לשערי בית הכלא מעשיהו, מלווה בבני משפחתו, צמרת סיעת ש"ס ומאות תומכים שהגיעו ספונטנית להביע את זעקתם ומר כאבם. בפנים: גלריה נוספת וראיונות שערך ´כיכר השבת´ עם אחיו, גיסיו ועורך דינו. "המלך שלמה", זעק לו הקהל (וידאו, חרדים)