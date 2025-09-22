מנהיג צפון קוריאה, קים ג’ונג און, אמר כי אין סיבה להימנע משיחות עם ארצות הברית – אם וושינגטון תפסיק להתעקש על פירוק ארסנל הגרעין של פיונגיאנג. עם זאת הדגיש: "לעולם לא נוותר על הנשק הגרעיני כדי לסיים את הסנקציות". כך דיווחה היום (שני) סוכנות הידיעות הממלכתית KCNA.

בנאום שנשא באסיפה העליונה של העם ציין קים כי הוא עדיין נושא "זיכרונות טובים" מהפגישות שקיים בעבר עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. "אם ארצות הברית תפסיק עם האובססיה המגוחכת לפירוק גרעיני, אין סיבה שלא נשב יחד לשיחות", אמר.

בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי לפי אנליסטים, מדובר ברמיזה ישירה לטראמפ והזמנה לשקול מחדש את מדיניות ארה"ב.

רייצ'ל מין-יונג לי, מומחית לקוריאה הצפונית מהמכון האמריקני "סטימסון", אמרה: "זהו איתות ברור – קים מאותת שהוא מוכן לפגוש את טראמפ אם הדרישה לפירוק הגרעיני תוסר".

בדבריו שב קים והבהיר כי ימשיך לפתח את תוכנית הגרעין, שנועדה לשמור על ביטחון ארצו מפני איומים מצד וושינגטון וסיאול. הוא האשים את ארצות הברית ודרום קוריאה בכך שתרגילי הצבא המשותפים שלהן "הפכו בפועל לאימוני מלחמה גרעינית".

מנגד, נשיא דרום קוריאה, לי ג’ה-מיונג, אמר בראיון ל"רויטרס" כי "הגישה של סנקציות ולחצים נכשלה ורק החריפה את הבעיה".

לדבריו, צפון קוריאה מייצרת בין 15 ל־20 פצצות גרעין בשנה, ולכן אפילו הסכם זמני להקפאת הייצור יהווה צעד חשוב. "על בסיס כזה ניתן יהיה לקדם הסכמי ביניים לצמצום הארסנל, וברגע שתחזור האמון – גם לדון בפירוק מלא".

קים דחה לחלוטין תוכניות הדרגתיות, וטען כי הן "ניסיון להחליש את צפון קוריאה ולחסל את המשטר". הוא הזכיר את גורלן של מדינות אחרות שוויתרו על נשקן – ואמר: "העולם יודע היטב מה ארצות הברית עושה למדינות שהתפרקו מנשקן. אנחנו לעולם לא נוותר".

צפון קוריאה נמצאת תחת סנקציות של האו"ם מאז 2006, אך למרות הלחץ הכלכלי הצליחה לפתח ארסנל גרעיני וטילים בליסטיים מתקדמים. "הסנקציות היו שיעור – הן הפכו אותנו לחזקים ועמידים יותר", אמר קים.

הנשיא לי הדגיש כי המטרה כעת היא "ליצור תנאים לדיאלוג", והביע תקווה שטראמפ ינצל את ביקורו המתקרב בדרום קוריאה כדי להוביל יוזמה מחודשת מול פיונגיאנג.