נשיא איראן: "נבנה מחדש את מתקני הגרעין, מבנים הרוסים לא יעצרו אותנו"

במהלך ביקור במתקני הגרעין, הנשיא האיראני הבהיר, כי מדינתו מתכוונת לשקם את מתקני הגרעין שהופצצו על ידי ישראל וארצות הברית במהלך מלחמת 12 הימים (חדשות, העולם הערבי)

פזשכיאן נשיא איראן (צילום מסך NBC)

נשיא מסעוד פזשכיאן קיים ביקור במתקני הגרעין באיראן, שם הוא הבהיר, כי איראן לא מתכוונת להיכנע בנושא הגרעין.

במהלך הסיור אמר הנשיא האיראני: "אנחנו נבנה מחדש את מתקני הגרעין שלנו - ונדאג שהם יהיו חזקים יותר".

"הידע", הסביר הנשיא האיראני: "חונה בכל מקרה אצל המדענים שלנו, ואם אתם חושבים שמבנים הרוסים יחסמו אותנו, אז אני מודיע שזו לא תהיה הבעיה שלנו".

כדי למנוע ביקורת עולמית רחבה, הנשיא האיראני הוסיף ואמר: "הרחבת התעשייה הגרעינית נועדה לשרת את עמנו ולשפר את הרווחה הלאומית, לא כדי לייצר נשק גרעיני".

כפי שדווח מוקדם יותר ב'כיכר השבת', פיצוץ אלים במתקן למילוי בלוני גז פחמימני מעובה (LPG) בעיר שיראז, בדרום איראן, הותיר תשעה בני אדם פצועים. האירוע החמור, שאירע במוצאי שבת בשעה 18:01, לווה בשריפה מסיבית ובסדרת פיצוצי משנה במתקן.

על פי הדיווחים, הפצועים סבלו מדרגות פציעה משתנות, אולם לא נמסר מידע אודות הרוגים.

עדי ראייה ותיעודים מהזירה הראו כי עוצמת הפיצוץ הראשוני הייתה כה גדולה, עד כי בלוני גז נוזלי, שמשקלם נע בין 50 ל-60 קילוגרם, הושלכו למרחק עצום של 300 מטרים.

הפיצוצים במתקן הגז באיראן (צילום: רשתות ערביות)

לוחמי האש, יחד עם צוותי האמבולנס, הוזעקו למקום באופן מיידי. מאמצי הכיבוי, שנוהלו משלושה כיוונים, דרשו שימוש בכוחות גדולים: שבע תחנות כיבוי ואחת עשרה כבאיות כבדות ובינוניות נשלחו לטפל בלהבות. האדי עידי פור (Hadi Eidi Pour), ראש מערך הכיבוי בשיראז, אישר כי בזכות פעולתם המהירה, הם הצליחו למנוע את התפשטות האש אל הסדנה הסמוכה ואל הבתים שסביב.

נכון לשעה זו, סיבת הפיצוץ נותרה בלתי מוגדרת. חקירה מעמיקה נפתחה על ידי מומחי מכבי האש כדי לקבוע האם המקרה היה תאונה מצערת או שמא מדובר בפעולת חבלה מכוונת. בצילומים שצולמו בזירת האירוע, דווח כי נצפו פיצוצים תכופים שאירעו במתקן.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

