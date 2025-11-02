נשיא איראן מסעוד פזשכיאן קיים ביקור במתקני הגרעין באיראן, שם הוא הבהיר, כי איראן לא מתכוונת להיכנע בנושא הגרעין.

במהלך הסיור אמר הנשיא האיראני: "אנחנו נבנה מחדש את מתקני הגרעין שלנו - ונדאג שהם יהיו חזקים יותר".

"הידע", הסביר הנשיא האיראני: "חונה בכל מקרה אצל המדענים שלנו, ואם אתם חושבים שמבנים הרוסים יחסמו אותנו, אז אני מודיע שזו לא תהיה הבעיה שלנו".

כדי למנוע ביקורת עולמית רחבה, הנשיא האיראני הוסיף ואמר: "הרחבת התעשייה הגרעינית נועדה לשרת את עמנו ולשפר את הרווחה הלאומית, לא כדי לייצר נשק גרעיני".

פיצוצים עזים במתקן גז נוזלי באיראן - צפו בלהבות הענק דני שפיץ | 09:44

כפי שדווח מוקדם יותר ב'כיכר השבת', פיצוץ אלים במתקן למילוי בלוני גז פחמימני מעובה (LPG) בעיר שיראז, בדרום איראן, הותיר תשעה בני אדם פצועים. האירוע החמור, שאירע במוצאי שבת בשעה 18:01, לווה בשריפה מסיבית ובסדרת פיצוצי משנה במתקן.

על פי הדיווחים, הפצועים סבלו מדרגות פציעה משתנות, אולם לא נמסר מידע אודות הרוגים.

עדי ראייה ותיעודים מהזירה הראו כי עוצמת הפיצוץ הראשוני הייתה כה גדולה, עד כי בלוני גז נוזלי, שמשקלם נע בין 50 ל-60 קילוגרם, הושלכו למרחק עצום של 300 מטרים.