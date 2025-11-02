פיצוצים עזים במתקן גז נוזלי באיראן - צפו בלהבות הענק

פיצוץ אלים במתקן למילוי בלוני גז פחמימני מעובה (LPG) בעיר שיראז, בדרום איראן, הותיר תשעה בני אדם פצועים. האירוע החמור, שאירע במוצאי שבת בשעה 18:01, לווה בשריפה מסיבית ובסדרת פיצוצי משנה במתקן.

על פי הדיווחים, הפצועים סבלו מדרגות פציעה משתנות, אולם לא נמסר מידע אודות הרוגים.

עדי ראייה ותיעודים מהזירה הראו כי עוצמת הפיצוץ הראשוני הייתה כה גדולה, עד כי בלוני גז נוזלי, שמשקלם נע בין 50 ל-60 קילוגרם, הושלכו למרחק עצום של 300 מטרים.

לוחמי האש, יחד עם צוותי האמבולנס, הוזעקו למקום באופן מיידי. מאמצי הכיבוי, שנוהלו משלושה כיוונים, דרשו שימוש בכוחות גדולים: שבע תחנות כיבוי ואחת עשרה כבאיות כבדות ובינוניות נשלחו לטפל בלהבות. האדי עידי פור (Hadi Eidi Pour), ראש מערך הכיבוי בשיראז, אישר כי בזכות פעולתם המהירה, הם הצליחו למנוע את התפשטות האש אל הסדנה הסמוכה ואל הבתים שסביב.

נכון לשעה זו, סיבת הפיצוץ נותרה בלתי מוגדרת. חקירה מעמיקה נפתחה על ידי מומחי מכבי האש כדי לקבוע האם המקרה היה תאונה מצערת או שמא מדובר בפעולת חבלה מכוונת. בצילומים שצולמו בזירת האירוע, דווח כי נצפו פיצוצים תכופים שאירעו במתקן.